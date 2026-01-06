México Deportes

Steelers vs Texans: a qué hora y dónde ver en México el Juego de Comodines de la Liga Americana de la NFL

La afición de la ‘Cortina de acero’ se encuentra entusiasmada por el pase de su equipo, pero los sureños no serán un rival fácil de vencer

El pase de último minuto
El pase de último minuto le devolvió la ilusión a los fanáticos de los Acereros. (Jesús Avilés | Infobae México)

La ronda de comodines de la NFL presenta un enfrentamiento esperado entre los Pittsburgh Steelers y los Houston Texans. Los dos equipos lograron su pase a los NFL Playoffs tras desenlaces dramáticos en el cierre de la temporada regular.

Tanto la clasificación de los Steelers como la de los Texans estuvo definida por jugadas cruciales y actuaciones de figuras reconocidas, lo que convierte este partido en uno de los más atractivos para la afición mexicana.

¿Cómo llegaron los Steelers?

Después de un ciclo sin buenos resultados con Russell Wilson y Justin Fields, Pittsburgh apostó con la contratación del mariscal de campo Aaron Rodgers. Este movimiento tuvo un impacto inmediato en la ofensiva, en la siempre exigente Conferencia Americana.

El pase a la postemporada se concretó en la última semana, cuando los Steelers superaron a Baltimore Ravens en un duelo que definió el título de la AFC Norte y aseguró un cupo directo a playoffs. El partido se resolvió 26-24, luego de que el pateador rival fallara un gol de campo en los segundos finales.

La contribución del apoyador estelar T.J. Watt fue decisiva. Watt regresó tras una cirugía pulmonar y estuvo fuera de los últimos tres partidos previamente, periodo en el que el equipo logró dos triunfos y una derrota. Su regreso fortaleció a la defensa en el momento crucial de la campaña.

Los Cuervos no pudieron remontar
Los Cuervos no pudieron remontar el marcador y se quedaron a un gol de campo de pasar a la siguiente ronda. (AP Foto/Gene J. Puskar)

Durante el enfrentamiento ante Baltimore, jugadores como Chris Boswell y Calvin Austin se destacaron con jugadas clave en los instantes finales. Un fallo en el gol de campo del rival en la última acción aseguró la clasificación de los Steelers a la fase definitiva del fútbol americano.

¿Cómo llegan los Texans?

Houston Texans obtuvo su lugar en los playoffs al imponerse a los Indianapolis Colts por 38-30 en un partido con el que sumó su novena victoria consecutiva. El mariscal de campo novato C.J. Stroud sumó dos touchdowns y fue clave para mantener la confianza del equipo. El pateador Ka’imi Fairbairn selló el pase a postemporada con una anotación de tres puntos a doce segundos del final.

Tras asegurar su participación en la postemporada, el entrenador DeMeco Ryans decidió reservar a titulares como Stroud, Will Anderson Jr., Danielle Hunter y Derek Stingley durante el resto del juego, permitiendo que el grupo principal minimizara riesgos de lesión y llegara en plenitud al siguiente reto.

En la victoria ante Colts, los rivales enfrentaron dificultades ofensivas: Jonathan Taylor sumó solo 26 yardas terrestres en 14 acarreos, a pesar de haber terminado la temporada con 1.585 yardas y el segundo mejor registro de la liga. El impulso ofensivo en el tramo decisivo y las acertadas decisiones tácticas consolidaron la confianza de los Texans para afrontar la postemporada.

Se espera que la ofensiva
Se espera que la ofensiva pueda derrotar a la famosa 'Cortina de acero'. (Credit: Troy Taormina-Imagn Images)

Con este triunfo, Houston se quedó con el quinto puesto en la siembra de la AFC y extendió una de las rachas ganadoras más notables al terminar la fase regular, ubicándose entre las revelaciones del año.

Dónde y cuándo verlo en México

El partido entre Steelers vs Texans será el lunes 12 de enero a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión por televisión en ESPN y también en las plataformas digitales oficiales de la NFL. De este modo, la audiencia mexicana podrá disfrutar el duelo decisivo desde cualquier dispositivo.

La preparación para un encuentro de esta magnitud requiere meses de esfuerzo, y tanto jugadores como entrenadores reconocen que partidos como este son el objetivo central de toda una carrera profesional.

