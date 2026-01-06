Reportan negociaciones entre Pachuca y Chivas por el posible regreso de Erick Gutiérrez

El mediocampista surgido en Pachuca podría volver a la institución. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

A pocos días del arranque del Clausura 2026, los movimientos en el mercado de fichajes continúan y uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza es el de Erick Gutiérrez, mediocampista del Club Deportivo Guadalajara, quien podría salir de la institución rojiblanca para volver al club donde se formó profesionalmente, el Pachuca. Hasta el momento, la operación no está confirmada y se mantiene en fase de negociación.

El futbolista de 30 años no estaría contemplado dentro del proyecto deportivo para el próximo torneo, situación que ha llevado a la directiva de Chivas a explorar alternativas para su futuro inmediato.

Chivas y Pachuca analizan una posible operación

(Carchietta-Imagn Images)

De acuerdo con información de FOX Sports México, Pachuca y Guadalajara se encuentran dialogando sobre la posibilidad de incorporar nuevamente a Erick Gutiérrez a las filas de los Tuzos. Las conversaciones se centran en evaluar las condiciones de la operación y definir el escenario más conveniente para ambas instituciones.

Por ahora, no existe un acuerdo cerrado ni anuncio oficial, aunque la opción permanece abierta. En Chivas consideran complicada la continuidad del mediocampista de cara al Clausura 2026, motivo por el cual se han intensificado las gestiones para encontrarle acomodo en el mercado.

En el mismo escenario se encuentran otros futbolistas que no formarían parte del próximo torneo bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, entre ellos Alan Pulido. En el caso de Alan Mozo, su situación ya fue resuelta tras concretarse su llegada a Pachuca.

El perfil de Erick Gutiérrez y su vínculo con Pachuca

(AP Foto/Alfredo Moya)

Uno de los principales factores que ha complicado la negociación, según los reportes, es el salario de Erick Gutiérrez, considerado elevado y difícil de cubrir para varios clubes del futbol mexicano. Por esta razón, las conversaciones con Pachuca incluyen el análisis detallado de las condiciones económicas del posible movimiento.

Gutiérrez se formó en las fuerzas básicas del Pachuca, donde transitó por las categorías inferiores hasta consolidarse en el primer equipo. Con los Tuzos disputó 178 partidos oficiales, en los que registró 23 goles y 26 asistencias, rendimiento que le permitió dar el salto al futbol europeo con su fichaje por el PSV Eindhoven en 2018.

Mientras continúan las negociaciones, el futuro del mediocampista permanece sin definición, a la espera de que las partes involucradas determinen si la operación puede concretarse antes del inicio del Clausura 2026.