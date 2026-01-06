Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada (EFE/ Isaac Fontana)

Luego de que se filtró detalles de la pelea entre jugadores de Pumas y FC Juárez tras un partido amistoso de pretemporada, Pedro Caixinha, entrenador de los Bravos, abordó los hechos ocurridos durante la pelea en las instalaciones de la Cantera en el Pedregal.

El portugués se sinceró sobre el incidente y aclaró la supuesta discusión con Efraín Juárez, pues los primeros reportes indicaron que el entrenador de los universitarios habría echado al cuerpo técnico y al equipo visitante de las instalaciones del club, lo que generó controversia.

Ante esta situación, Caixinha compartió su postura y aclaró lo que sucedió. Pero, en primera instancia, confirmó que sí hubo una discusión en la cancha y que sí hubo golpes, lo que manchó el juego de pretemporada. Fue en entrevista con FOX que Pedro Caixinha compartió detalles del incidente.

Pedro Caixinha niega discusión con Efraín Juárez, pero confirma golpes en el partido

El entrenador de Juárez confirmó la discusión con jugadores de Pumas (X/ @PumasMX)

El estratega de 55 años detalló su experiencia y percepción sobre el incidente. Relató que fue recibido de manera cordial por Efraín, quien le mostró las instalaciones y aclaró que ambos no tuvieron ningún conflicto relacionado con el altercado.

“Efraín me recibió de maravilla, hicimos un tour por las instalaciones que yo ya conocía. Al final no tuvimos nada que ver en relación a eso. Nada más le dije: ‘Yo llevo a los míos, tú lleva a los tuyos’, y, y hasta aquí vamos con eso. O sea, no existió nada en relación de mi persona con Efraín ni de Efraín para conmigo, a pesar de que yo tenga mi carácter, él tenga el suyo, pero no pasó nada de eso”, reveló.

Subrayó que no existió ningún problema personal entre él y Efraín Juárez, a pesar de que ambos tienen caracteres fuertes, y enfatizó que no ocurrió ningún incidente entre ellos. Pero, sí precisó que hubo una jugada fuerte por parte de un jugador de Pumas, lo que provocó la molestia de los futbolistas de Bravos.

Caixinha negó que haya discutido con Efraín Juárez durante el partido de pretemporada en la Cantera (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Eso te lo puedo explicar claramente. Sí, hubo una entrada más fuerte, una entrada que yo creo que en futbol se puede considerar una agresión. Y después, a partir de ahí, hubo una respuesta a esa agresión de jugadores nuestros y a partir de ahí se volteó todo. Eso fue lo que pasó. Lo que te digan más que esto no es verdad”, agregó.

Sobre la pelea, Caixinha explicó que las situaciones vividas fueron propias del futbol, aunque manifestó su desagrado por lo sucedido. Indicó que asistieron al encuentro con el objetivo de trabajar y entrenar, precisó que sí ocurrieron golpes, pero optó por no profundizar en los detalles, aseguró que todo se solucionó.

"Pasó situaciones que tienen que ver con el futbol. Bueno, no me gustan, no me gustó para nada lo que pasó. Fuimos a trabajar, a entrenar. Pasó, sí existieron golpes en ese sentido. O sea, no interesa entrar en lo que son esos detalles, se solucionó y punto a seguir adelante“, finalizó.