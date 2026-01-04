México Deportes

Qué pasó en el Pumas vs Juárez: reportan que Efraín Juárez protagonizó discusión en Cantera tras partido amistoso

El equipo auriazul fue derrotado en un partido de pretemporada y habría desatado el enojo del técnico mexicano

Reportan que Efraín Juárez discutió
Reportan que Efraín Juárez discutió con los Bravos de Juárez durante partido amistoso (X/ @PumasMX)

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, se vio envuelto en un altercado con jugadores y cuerpo técnico de los Bravos de Juárez durante un partido de preparación en la Cantera, a menos de una semana del inicio del Clausura 2026 de la Liga MX. El incidente, revelado por El Francotirador de Récord, ocurrió en el segundo tiempo del encuentro amistoso.

La tensión surgió aproximadamente al minuto 50, cuando un futbolista de Pumas cometió una falta sobre un juvenil del equipo visitante. Según El Francotirador, esta situación encendió los ánimos y dio pie a un enfrentamiento en el que participaron varios jugadores y entrenadores.

Efraín Juárez y Luis Pérez estuvieron entre los protagonistas, quienes intercambiaron manotazos y reclamos con integrantes de Juárez FC en pleno campo. El intercambio de empujones y palabras elevó la temperatura del partido, provocando un ambiente crispado en las instalaciones universitarias. Aunque el conflicto fue controlado de manera momentánea, no concluyó con el final del partido.

Efraín Juárez corre a Juárez FC de la Cantera por discusión

Tras el silbatazo, cuando Juárez FC se preparaba para continuar su entrenamiento en las canchas de la Cantera, Efraín Juárez ordenó la retirada inmediata del conjunto fronterizo de las instalaciones, según los reportes de Récord. Esta decisión mantuvo la tensión una vez finalizado el encuentro.

En el aspecto deportivo, Juárez se impuso 2-1 a Pumas. José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán marcaron para los visitantes, mientras que Jordan Carrillo descontó para los universitarios, aunque su anotación no bastó para cambiar el resultado adverso. La derrota dejó inquietudes en el conjunto auriazul a solo unos días del debut oficial.

Bravos de Juárez inaugurará la actividad del Clausura 2026 el próximo 9 de enero ante Mazatlán como visitante, a las 18:00 horas. Por su parte, Pumas debutará dos días más tarde, el 11 de enero al mediodía, recibirá a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, en el sur de la Ciudad de México.

Con el torneo por comenzar, habrá especial atención sobre el efecto que pueda tener este episodio en la dinámica interna de Pumas y en el desempeño de Juárez FC en los primeros compromisos de la nueva campaña.

Calendario de Pumas para el Clausura 2026

El Club Universidad Nacional abrirá el Clausura 2026 como local en la Jornada 1, cuando reciba a Querétaro el domingo 11 de enero a las 12:00 horas, marcando el primer partido oficial del torneo en Ciudad Universitaria.

  • Jornada 2: Tigres vs Pumas - miércoles 14 de enero 21:00 hrs
  • Jornada 3: Pumas vs León - domingo 18 de enero 12:00 hrs
  • Jornada 4: Pumas vs Santos - viernes 30 de enero a las 20:00 horas o domingo 1 de febrero a las 17:00 horas.

