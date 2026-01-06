México Deportes

Green Bay Packers vs Chicago Bears: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Este duelo nos traerá un nuevo capítulo de la rivalidad entre los dos equipos pero ahora en playoffs

Este duelo nos traerá un nuevo capítulo de la rivalidad entre los dos equipos pero ahora en playoffs. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

Los Empacadores de Green Bay y los Osos de Chicago se enfrentarán el sábado 10 de enero en punto de las 19:00 horas, en el Soldier Field, como parte de la Ronda de Comodines de la NFL.

Ambos equipos forman parte de la División Norte de la Conferencia Nacional y constituyen una rivalidad intensa. En la temporada regular se enfrentaron en par de ocasiones con una victoria para cada lado.

Sin embargo, el último antecedente, disputado en la semana 16, dejó cuentas pendientes, ya que cuando parecía que los Packers se llevarían el triunfo, Chicago recuperó una patada corta y logró mandar el juego a tiempo extra, donde terminaron consiguiendo la victoria.

¿Jugará Jordan Love o Malik Willis?

De acuerdo a reportes de Adam Schefter, Jordan Love estaría listo para jugar el sábado. (Isaiah J. Downing-Imagn Images)

Las últimas semanas de los Green Bay Packers estuvieron marcadas por las lesiones de sus dos mariscales de campo principales.

Sin embargo, después de no participar en el último juego de la temporada, ambos mariscales de campo se espera que estén presentes para el encuentro del sábado.

A lo largo de toda la temporada, el juego terrestre con Josh Jacobs fue la base del equipo, siendo la tercera ofensiva con más yardas por tierra.

La derrota en la penúltima semana de la campaña frente a los Osos de Chicago les quitó toda posibilidad de pelear por el título divisional y una derrota en la semana posterior frente a Ravens provocó que los Empacadores bajaran a la séptima posición de la siembra.

La clave del éxito en la temporada de los Osos

Ben Johnson llegó a potenciar el nivel del equipo. (David Banks-Imagn Images)

La contratación de Ben Johnson como entrenador de los Osos de Chicago ha sido la clave para que el equipo haya conseguido el segundo mejor récord de la Conferencia Nacional y sea un candidato a llegar al Super Bowl.

Bajo el mando del ex coordinador ofensivo de los Detroit Lions, Caleb Williams, ha despuntado y está demostrando el talento que lo llevó a ganar el Trofeo Heisman en 2022, respaldado por un arsenal de talento como DJ Moore, Romeo Odunze, D’Andre Swift, Colston Loveland, Cole Kmet, entre otros.

Los Bears buscarán reflejar esta buena campaña, ahora en postemporada pero enfrentarán a un oponente que los conoce bien como lo es Green Bay.

Cuándo y dónde ver en México

Canal 5 y Fox Sports transmitirán el juego. (David Banks-Imagn Images)

El duelo podrá seguirse el próximo sábado 10 de enero en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través de Canal 5 y Fox Sports.

Liga MX Femenil: a qué

