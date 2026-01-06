México Deportes

Los Angeles Chargers vs New England Patriots: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Drake Maye buscará seguir con su gran temporada y liderar a su equipo hasta el Super Bowl

La postemporada de la NFL
La postemporada de la NFL comienza esta semana y no puedes perderte ningún detalle. (Infobae México: Jesús Abraham Aviles)

Los Cargadores de Los Ángeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentarán este domingo 11 de enero en la Ronda de Comodines, en lo que será uno de los duelos más atractivos de la primera fase de los playoffs de la NFL.

Drake Maye buscará coronar la gran temporada que ha tenido y guiar a los Patriots en su camino hacia el Super Bowl. Sin embargo, enfrente tendrá a una de las mejores defensivas de la NFL comandada por jugadores como Khalil Mack y Derwin James.

El regreso al campeonato de división

El quarterback de los Patriots
El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye celebra el touchdown del corredor TreVeyon Henderson en el encuentro ante los Dolphins de Miami el domingo 4 de enero de 2026. (AP Foto/Charles Krupa)

Por primera vez desde la salida de Tom Brady, los Patriotas de Nueva Inglaterra recuperaron el liderato de la División Este de la Conferencia Americana, devolviendo al equipo a los primeros planos de la NFL.

En la temporada 2021-2022, los Pats clasificaron a playoffs con marca de 10 triunfos y 7 derrotas en temporada regular, donde Mac Jones estaba en los controles del equipo. Sin embargo, fueron eliminados en la Ronda de Comodines por los Buffalo Bills.

Tras tres temporadas perdedoras de manera consecutiva, Mike Vrabel tomó el mando del equipo y gracias a un esquema que le favorece a Drake Maye, se quedaron con el campeonato de división contra todo pronóstico y el segundo lugar de toda la AFC.

Una temporada de altibajos

La defensiva de Chargers es
La defensiva de Chargers es la segunda mejor de la NFL en yardas permitidas (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

A pesar de haber sido una campaña irregular para la ofensiva, marcada por las constantes lesiones de Justin Herbert y de sus corredores, los Cargadores encontraron la manera de mantenerse competitivos.

La falta de continuidad en el ataque impidió que Los Ángeles desplegara todo su potencial y por momentos comprometió sus aspiraciones de postemporada.

Sin embargo, la defensiva se convirtió en el pilar del equipo y los mantuvo siempre en la conversación de playoffs.

Los Chargers cerraron la temporada regular como la segunda mejor defensiva en cuanto a yardas permitidas, sosteniendo partidos cerrados y competitivos.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El juego será este domingo
El juego será este domingo por la noche y podrá seguirse en ESPN y Canal 5. (Credit: David Butler II-Imagn Images)

El encuentro se disputará el próximo domingo 11 de junio desde el Gillette Stadium a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de Canal 5, ESPN y Disney+

