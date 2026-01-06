México Deportes

Eugénie Le Sommer anota hat-trick y se convierte en la figura del encuentro para darle la victoria al Toluca Femenil

La máxima goleadora en la historia de la selección francesa se une a Diana Ordoñez y Angelina Hix como las romperredes más destacadas de la jornada 1

La delantera francesa colaboró con tres anotaciones y uno de los mejores goles de la Jornada 1. (Instagram: @tolucafemenil)

Toluca Femenil comenzó el torneo con el pie derecho al imponerse 5-3 a las Xolas de Tijuana este lunes 5 de enero, en un partido cargado de emociones y goles en el Nemesio Diez.

Eugénie Le Sommer fue la gran protagonista del encuentro al anotar en tres ocasiones y anotar uno de mejores goles en lo que va de la jornada uno.

Con este resultado, el conjunto mexiquense confirmó el gran momento que vive desde la temporada pasada y se coloca como un equipo peligroso de enfrentar para cualquier rival.

Un encuentro cargado de emociones

Toluca y Xolas brindaron uno de los mejores partidos de la Jornada 1 en la Liga Mx Femenil (Instagram; @tolucafemenil)

Desde el silbatazo inicial, las Diablas salieron decididas a imponer condiciones y apenas al minuto 7 llegó la primera anotación del encuentro tras un error en la salida de la guardameta visitante, quien permitió que Kayla Fernández ganara en las alturas y, con un cabezazo certero, abriera el marcador 1-0.

Pocos minutos después, Eugénie Le Sommer capitalizó otro desacierto defensivo para mandar el balón a las redes y firmar el 2-0.

Sin embargo, cuando parecía ser una noche tranquila en territorio mexiquense, vino un testarazo de Jazmín Enrigue para recortar distancias y poner el 1-2 al descanso.

Apenas comenzada la segunda mitad, Dana Sandoval puso el empate de 2-2 para las Xolas de Tijuana.

La situación del partido obligó a las Diablas a hacer modificaciones y la entrada de Faustine Robert le dio peligrosidad al conjunto mexiquense por las bandas y fue precisamente la francesa quien puso en ventaja nuevamente al Toluca al minuto 54.

Al minuto 69, las Diablas encontraron el cuarto tanto desde los once pasos. Eugénie Le Sommer asumió la responsabilidad y cobró la pena máxima con gran calidad para ampliar la ventaja escarlata.

Las Xolas de Tijuana no bajaron los brazos y, al 81’, Karen Díaz apareció para mandar el balón a las redes y devolverle la esperanza al cuadro fronterizo, que se lanzó con todo en busca de la igualada.

Sin embargo, ese afán ofensivo dejó desprotegida su última línea. En un contragolpe letal, Le Sommer firmó una auténtica obra de arte al picar el balón ante la salida de la guardameta, sentenciando el 5-3 definitivo.

Cuál será el siguiente partido para ambos equipos

Las Diablas recibirán al Atlas en la Jornada 2, mientras que Tijuana se verá las caras contra México.

Las Diablas buscan prolongar la buena inercia que arrastran desde el torneo pasado, donde, pese a dejar buenas sensaciones, quedaron eliminadas en cuartos de final ante Chivas.

Su siguiente desafío será frente al Atlas, el próximo lunes 12 de enero a las 18:00 horas, nuevamente en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

Por su parte, Xolas intentará recuperar el nivel que en su momento las convirtió en invitadas constantes a la liguilla. Tras la buena exhibición que dieron ante Toluca, ahora tratarán de replicar ese rendimiento frente a un rival de alta exigencia como América, el sábado 10 de enero a las 21:06 horas.

