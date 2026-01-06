México Deportes

Dónde y cuándo ver Arsenal vs Liverpool en México: Jornada 21 de la Premier League 2025-26

El encuentro se disputará este jueves 8 de enero en el Etihad Stadium, como parte de la actividad intersemanal del campeonato inglés

(Jesús Avilés / Infobae México)
(Jesús Avilés / Infobae México)

La Premier League 2025-26 presenta uno de sus partidos más destacados de la Jornada 21 con el enfrentamiento entre Arsenal y Liverpool, dos clubes históricos del futbol inglés que se medirán en un momento clave del calendario.

El encuentro reúne a un líder del campeonato y a un equipo que se mantiene en zona de clasificación europea, en un duelo que concentra la atención del torneo.

El partido se disputará en territorio neutral y forma parte de una jornada intersemanal que reúne varios compromisos relevantes dentro del campeonato inglés.

Así llegan Arsenal y Liverpool al duelo

(Reuters/Andrew Couldridge)
(Reuters/Andrew Couldridge)

Arsenal afronta el compromiso como líder de la Premier League, con 48 puntos tras 20 jornadas disputadas.

El conjunto londinense llega al partido luego de encadenar cinco victorias consecutivas, incluida la obtenida por marcador de 3-2 frente al Bournemouth en su encuentro más reciente.

Liverpool, en contraste, ocupa la cuarta posición de la tabla con 34 unidades. El equipo ha sumado dos empates consecutivos, el último de ellos un 2-2 ante Fulham, encuentro en el que participó el delantero mexicano Raúl Jiménez.

Pese a no ubicarse en la parte alta de la clasificación, los Reds se mantienen dentro de los puestos que otorgan acceso a la próxima UEFA Champions League.

Horario y transmisión del Arsenal vs Liverpool en México

(REUTERS/David Klein)
(REUTERS/David Klein)

El partido entre Arsenal y Liverpool está programado para disputarse el jueves 8 de enero en el Etihad Stadium, con inicio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 21 de la Premier League 2025-26.

La transmisión en México estará disponible tanto en televisión como en plataformas digitales. El encuentro podrá verse a través de HBO Max en streaming y por el canal TNT en televisión de paga, señales que cuentan con los derechos de transmisión del futbol inglés.

El Arsenal vs Liverpool forma parte de una jornada que se desarrollará entre el martes 6 y el miércoles 7 de enero, con múltiples encuentros programados en distintos horarios dentro del calendario de la Premier League.

