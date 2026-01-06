México Deportes

Alan Mozo advierte a Chivas en su presentación con Pachuca

El defensa llegó a Pachuca a préstamo por un año con opción a compra

El partido entre Tuzos y Guadalajara se disputará el sábado 10 de enero.

Alan Mozo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Pachuca y, en su primera aparición pública con el club hidalguense, se refirió al próximo enfrentamiento ante Chivas, su exequipo, correspondiente al arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El lateral derecho habló del compromiso durante un evento del club en el que también estuvieron presentes Luis Quiñones y Víctor Guzmán, apenas días después de concretarse su salida del Guadalajara.

El encuentro entre Tuzos y Chivas está programado para este sábado 10 de enero en el Estadio Akron, como parte de la Jornada 1 del certamen, con inicio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El primer duelo ante su exequipo

El equipo tuzo busca tener mayor trascendencia en el próximo torneo de la Liga MX.

Durante su presentación, Mozo reconoció que aún se encuentra en proceso de recuperación física, por lo que su participación en el partido no está garantizada. Aun así, se refirió al duelo ante el Guadalajara como uno de los compromisos más relevantes en el inicio del torneo.

“No sé si me toque viajar porque me sigo poniendo a punto, pero creo que va a ser un lindo enfrentamiento y vamos a salir a ganar”, expresó el defensor mexicano.

El partido marcará el debut de Pachuca en el Clausura 2026 y el posible primer enfrentamiento de Mozo ante el club al que perteneció durante las últimas temporadas.

El acuerdo entre Pachuca y Chivas por Alan Mozo

(X / Chivas)

La última etapa de Alan Mozo con Chivas estuvo marcada por una lesión de menisco en la rodilla, situación que lo llevó a pasar por el quirófano y lo mantuvo alejado de la actividad durante varios meses.

En el torneo Apertura 2025, el lateral disputó tres partidos de fase regular, en los que registró una asistencia. Además, tuvo participación en dos encuentros de los cuartos de final de la Liguilla frente a Cruz Azul, ambos ingresando desde el banquillo.

Mozo llegó a los Tuzos del Pachuca a préstamo por un año con opción a compra, acuerdo en el que la directiva del Guadalajara continuará cubriendo parte de su salario.

De acuerdo con el portal especializado Salary Sports, el futbolista percibe un sueldo semanal de 35,370 pesos, cifra que proyectada a un año asciende a 18,583,240 pesos.

El exjugador de Pumas se convirtió en el tercer refuerzo del conjunto hidalguense de cara al Clausura 2026 y fue incorporado para cubrir la salida de Luis “Chaka” Rodríguez, cuya baja fue anunciada por el club semanas atrás.

