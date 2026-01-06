México Deportes

Chivas vs Pachuca: día, horario y transmisión del debut en el Clausura 2026

El duelo marcará el inicio del torneo para ambos equipo

Los Tuzos visitarán la Perla
Los Tuzos visitarán la Perla Tapatía para enfrentar a Chivas. (Jovani Pérez)

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX dará inicio para el Guadalajara con un enfrentamiento ante el los Tuzos de Pachuca, programado para disputarse en la cancha del Estadio Akron.

El encuentro corresponde a la Jornada 1 del certamen y marcará el arranque oficial de ambos equipos tras el cierre de la pretemporada.

Guadalajara comenzará el torneo como local, mientras que Pachuca visitará Zapopan en un partido que también representa el reencuentro de algunos jugadores con su antigua afición, tras recientes movimientos en el mercado de fichajes.

Fecha, hora y sede del Chivas vs Pachuca

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El partido entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el sábado 10 de enero en el Estadio Akron, inmueble que albergará el debut de los rojiblancos en el Clausura 2026. El encuentro está programado para iniciar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Este compromiso marcará el primer partido oficial del torneo para ambas escuadras y forma parte de la jornada inaugural del calendario regular.

Transmisión en México y Estados Unidos

(X @Chivas)
(X @Chivas)

La transmisión del encuentro en México será exclusiva a través de la plataforma Amazon Prime Video, que cuenta con los derechos para emitir los partidos de Chivas como local durante el Clausura 2026.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse por la señal de Telemundo, cadena encargada de la cobertura televisiva del encuentro para el público hispano.

