Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026

El equipo tuzo busca tener mayor trascendencia en el próximo torneo de la Liga MX. (TW Club Pachuca)

Luego de la eliminación de Chivas en los Cuartos de final del torneo Apertura 2025, el conjunto rojiblanco decidió no darle continuidad a varios jugadores. Uno de ellos es Alan Mozo quien, pese a mostrar amor por los colores, este lunes fue presentado como nuevo refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026.

El club hidalguense presentó al lateral derecho como su “regalo del Día de Reyes”. Mozo se une a los Tuzos tras perder presencia en el plantel tapatío, una situación que el club ha reconocido.

Su bajo rendimiento con Chivas llevó al club a cederlo al conjunto hidalguense. Crédito: Twitter Club Pachuca

¿Por qué fue cedido?

La salida de Mozo de Chivas se debe, principalmente, a razones técnicas y administrativas. Gabriel Milito, director técnico del conjunto rojiblanco, prescindió de los servicios del defensor como parte de una estrategia de rejuvenecimiento del plantel y para aligerar la carga salarial.

Según la corresponsal Paola de la Torre, el traspaso consiste en un préstamo por un año, lo que permitirá a Mozo disputar los torneos Clausura 2026 y Apertura 2026 con Pachuca. El acuerdo responde al interés de ambas instituciones en encontrar una nueva oportunidad para el jugador, quien llega a reforzar la defensa durante una etapa considerada clave de preparación premundialista.

La última etapa de Mozo en Chivas estuvo marcada por una lesión de menisco en la rodilla que le obligó a pasar por el quirófano y lo mantuvo alejado de la competición por varios meses. El lateral únicamente jugó tres partidos en la fase regular del Apertura 2025, donde sumó una asistencia. Además, participó en dos partidos de los cuartos de final frente a Cruz Azul en la Liguilla, siempre desde el banquillo.

A través de sus redes sociales, los de Verde Valle le dieron unas palabras de despedida y le desearon éxito en su próxima etapa: “Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza”.

Varias lesiones le impidieron seguir mostrando su calidad portando la playera del rebaño. (TW Chivas)

La renovación generacional de Chivas avanza bajo la conducción de Milito. Jugadores como Alan Pulido y Erick Gutiérrez también figuran en la lista de salidas, aunque no se ha confirmado la salida de ninguno. El objetivo es consolidar un plantel más joven y liberar espacio para nuevas incorporaciones alineadas con el proyecto deportivo.

El fichaje representa para Mozo una oportunidad de revitalizar su carrera y contribuir al proyecto de Pachuca, mientras la afición celebra la llegada del defensa en medio de un contexto de renovación e ilusión para el equipo.

El último partido del capitalino con Guadalajara fue durante la eliminación del equipo frente a Cruz Azul en 2025. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo le fue a Mozo en Chivas?

La directiva de Club Deportivo Guadalajara oficializó la salida de Alan Mozo luego de una etapa de casi cuatro torneos en la que el lateral derecho sumó 118 partidos, 4 goles y 9 asistencias con la camiseta rojiblanca.

Mozo llegó a Chivas en mayo de 2022 procedente de Pumas UNAM. Su participación tuvo un pico durante el Clausura 2023, torneo en el que formó parte del equipo subcampeón del fútbol mexicano, uno de los momentos destacados de su paso por el club. Durante su ciclo, el defensor acumuló 8.903 minutos de juego y fue titular en la mayoría de los encuentros, consolidándose como una pieza recurrente en el once inicial.

La temporada Apertura 2025 marcó un quiebre para el jugador nacido en Ciudad de México. Su lesión de menisco afectó su continuidad, limitando su aportación a solo tres partidos de la fase regular y sumando apenas 138 minutos y una asistencia antes de quedar fuera de la convocatoria principal.

Pese a las adversidades físicas, la directiva de Chivas había renovado el contrato de Mozo en septiembre de 2024 hasta 2028, lo que reflejaba la confianza depositada en su desempeño. Sin embargo, la llegada de un nuevo cuerpo técnico reconfiguró el panorama y derivó en su salida. El club acordó su préstamo por un año con opción de compra al Club Pachuca, equipo que buscará aprovechar su experiencia en torneos nacionales.