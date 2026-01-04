Estos son los jugadores venezolanos que han brillado en la Liga Mx

(REUTERS/Cristian De Marchena)

En el marco de la detención del dictador Nicolás Maduro, varios futbolistas venezolanos han destacado en los equipos de la Liga MX, convirtiéndose en símbolos de orgullo para su país en medio de la incertidumbre política.

Su desempeño en el terreno de juego no solo ha elevado el nivel del fútbol mexicano, sino que también ha convertido a varios de ellos en ídolos de sus respectivos clubes gracias a su calidad y entrega dentro del campo.

Futbolistas venezolanos que han llegado a la Liga Mx

Juan Arango

Fue uno de los primeros jugadores venezolanos en venir a la liga mexicana. Tras su llegada en 2001 y tener un breve paso por los Rayados de Monterrey, emigró en 2002 a los Tuzos del Pachuca con quienes ganó el título de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Posteriormente, Arango disputó dos temporadas con el Puebla antes de embarcarse en una exitosa aventura europea, donde brilló con el Mallorca en la Liga Española y el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga.

Sin embargo, regresó a la Liga MX en una segunda etapa, convencido por el director técnico de los Xolos de Tijuana, César Farías, para formar parte del equipo fronterizo.

Giancarlo Maldonado

Para el Apertura 2007, firmó con el Atlante, franquicia que se estaba mudando a Cancún. Su llegada fue fundamental para que el conjunto dirigido por el “Profe” Cruz se coronara campeón del fútbol mexicano, al vencer 2-1 a Pumas de la UNAM en la final y sumar así su tercera estrella.

En 2009, Maldonado levantó la Copa de Campeones de la Concacaf con Atlante, consolidando su estatus como pieza clave en el éxito internacional del club.

Posteriormente, en 2011 regresó a los Potros de Hierro para otra etapa, donde continuó demostrando su talento y garra venezolana.

En las temporadas 2014-15 y 2018, volvió a Atlante, ya en la Liga de Expansión MX, cerrando ciclos con el equipo que lo vio triunfar. Además, militó brevemente con los Rojinegros del Atlas, ampliando su legado en el futbol mexicano.

Oswaldo Vizcarrondo

Vizcarrondo llegó como uno de los refuerzos estelares del Club América para el Clausura 2012, firmando un contrato por tres años. Debutó el 20 de enero de ese torneo ante Estudiantes Tecos, en un empate 1-1 que ilusionó a la afición americanista.

Sin embargo, no logró consolidarse en el esquema azulcrema, por lo que en julio de 2012 fue cedido al Club Atlético Lanús de Argentina.

Salomón Rondón

Salomón Rondón, máximo goleador histórico de la selección venezolana, llegó a los Tuzos del Pachuca el 29 de diciembre de 2023, generando ilusión entre la afición hidalguense.

Durante esa temporada, rompió récords al anotar por primera vez en su trayectoria dos hat-tricks en un mismo torneo, específicamente en la Concacaf Champions Cup, donde se consolidó como el referente ofensivo del equipo.

En junio de 2024, levantó su primer título internacional al coronarse campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, siendo nombrado mejor jugador y goleador con nueve tantos.

Ese logro clasificó al Pachuca al Mundial de Clubes de la FIFA 2025, mientras que en Liga MX terminó como máximo artillero con 10 goles (ocho en fase regular y dos en liguilla), ganando el Balón de Oro al mejor delantero.

Su brillante 2024 culminó con una nominación al mejor delantero en los premios The Best, confirmando el año más exitoso de su carrera a nivel de club y selección.

Además, fue titular en la Copa Intercontinental de la FIFA 2024, donde Pachuca goleó 3-0 al Botafogo, campeón de la Libertadores, sellando el triunfo con el tercer gol en el Derbi de las Américas. En aquel torneo, el equipo mexicano llegó a la gran final, donde perdieron ante el Real Madrid.

Yeferson Soteldo

Yeferson Soteldo llegó a Tigres para el Clausura 2022 con grandes expectativas, pero su paso por el club quedó marcado por múltiples incidentes extracancha que empañaron su rendimiento dentro de la cancha.

La primera polémica surgió previo al comienzo del Apertura 2022, cuando faltó a la práctica el día de su cumpleaños 25, sin permiso del cuerpo técnico ni la directiva, justo antes del debut ante Cruz Azul.

El venezolano agravó la situación publicando en Instagram fotos de su festejo frente a una consola de discos, lo que desató el enojo de la directiva y le impusieron una sanción por violar el reglamento interno del equipo.

Este episodio se sumó a un clima de indisciplina en Tigres, similar al de Luis Quiñones, quien se negó a viajar a un amistoso en Estados Unidos por demandas salariales y fue castigado con descenso temporal a fuerzas inferiores.

En la cancha, los problemas continuaron, pues en la jornada 9 del Clausura 2022, Soteldo fue captado sin calentar mientras sus compañeros trabajaban, pese a no ser titular. Entró al minuto 90 por Jesús Dueñas, pero su actitud indignó a Miguel “El Piojo” Herrera.

Por ello, el club optó por cederlo finalmente al Santos de Brasil a finales de 2022.

Qué pasó en la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en la madrugada del sábado 3 de enero que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

A través de las redes sociales, usuarios compartieron videos impactantes de explosiones y sobrevuelos militares en Caracas, generando alarma generalizada.

Los internautas reportaron ataques aéreos en bases clave como La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital escuchaban el rugido inconfundible de aviones sobrevolando la zona.

Las grabaciones capturaron columnas de humo denso elevándose desde múltiples puntos de la ciudad, evidenciando la magnitud de las detonaciones.

Además, circularon imágenes de helicópteros patrullando los cielos en medio de la madrugada.