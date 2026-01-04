¿Cómo ven en Necaxa la llegada de Lorenzo Faravelli por Agustín Palavecino?

Cruz Azul ofrece una fórmula combinada: compensación económica más el pase de Faravelli por Palavecino (REUTERS)

Cruz Azul ha presentado una oferta que incluye dinero y los derechos deportivos del mediocampista argentino Lorenzo Faravelli para fichar a Agustín Palavecino de Necaxa.

La propuesta busca fortalecer al equipo de cara al torneo Clausura 2026. La directiva considera a Palavecino un refuerzo prioritario para el sistema de Nicolás Larcamón. Al mismo tiempo, necesita liberar un cupo de extranjero debido a la saturación en la plantilla.

El valor de Palavecino ronda los USD 8 millones. Por ello, Cruz Azul ofrece una fórmula combinada: compensación económica más el pase de Faravelli. Este planteo apunta a satisfacer las exigencias deportivas y financieras de Necaxa.

El interés de Cruz Azul por Agustín Palavecino ha ganado relevancia (REUTERS)

¿Cómo ven en Necaxa la llegada de Faravelli por Palavecino?

De acuerdo con los reportes de César Luis Merlo y las publicaciones de los periodistas Diego Sánchez y Adrián Esparza, la llegada de Faravelli cuenta con el respaldo del director técnico de Necaxa, Martín Varini. El entrenador asumió en diciembre y valora al mediocampista argentino como un futbolista que puede encajar en su esquema actual.

Esta postura ha impulsado el avance de la negociación. La inclusión de Faravelli permitiría a Necaxa cubrir la posible baja de Palavecino sin debilitar su estructura competitiva.

Para Varini, sumar a Faravelli representa una alternativa que responde a su plan de reconfiguración táctica y mantiene la competitividad del equipo.

Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Guadalajara's Efrain Alvarez in action with Cruz Azul's Lorenzo Faravelli REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul y Necaxa buscan optimizar sus plantillas para el Clausura 2025

Desde el punto de vista administrativo, ambos clubes buscan optimizar sus plantillas para la próxima campaña. Para Cruz Azul, el trato implicaría gestionar recursos financieros y liberar una plaza de extranjero, requisito clave en las inscripciones para el Clausura 2026. Necaxa, por su parte, intenta mantener equilibrio y experiencia sin perder solidez en la plantilla.

La negociación está avanzada, aunque todavía no hay acuerdo oficial. Diversas fuentes consultadas subrayan que el visto bueno de Varini a la llegada de Faravelli es clave para acelerar el proceso.

De concretarse, este movimiento permitiría a Necaxa reforzar su mediocampo sin ceder terreno en competitividad y a Cruz Azul sumar un refuerzo estratégico para el Clausura 2026.

Aug 4, 2024; Seattle, Washington, USA; Necaxa midfielder Agustin Palavecino (8) celebrates towards his bench after scoring a goal against the Seattle Sounders FC during the first half at Lumen Field. Mandatory Credit: Joe Nicholson-USA TODAY Sports

Los números de Faravelli y Palavecino

Lorenzo Faravelli aterrizó en la Noria en 2024, sumándose con rapidez al esquema del conjunto cementero y mostrando constancia en sus apariciones. Desde su llegada, el mediocampista argentino ha acumulado 95 partidos oficiales y ha sumado 12 goles.

En cuanto a Agustín Palavecino, durante su etapa en Necaxa, el argentino ha disputado 58 encuentros oficiales, consolidándose como uno de los elementos más presentes del plantel. Su incorporación a los Rayos tras su experiencia en el fútbol argentino fortaleció el mediocampo del equipo, añadiendo experiencia y dinamismo.

A lo largo de su paso por el fútbol mexicano, Palavecino ha registrado 11 goles y 10 asistencias, lo que evidencia su peso tanto en la elaboración de juego como en la definición. Su participación constante en las alineaciones titulares desde el arranque de su ciclo en la Liga MX lo ubica entre los extranjeros con mayor regularidad en el club en los últimos torneos. Las cifras obtenidas por Palavecino en Necaxa ofrecen una referencia concreta de su impacto en el marcador y en la creación de oportunidades dentro de la competencia nacional mexicana.