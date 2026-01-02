México

ONG’s alertan sobre riesgo de repunte en turismo sexual infantil en México durante el Mundial 2026: así buscarán evitar casos

Las organizaciones afirmaron que los eventos deportivos de gran escala están relacionados al aumento de explotación sexual infantil

Una niña coloca una de sus manos delante de su rostro en señal de pare o stop - Abuso sexual infantil (Aldeas Infantiles SOS Perú)

Unicef, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) alertaron sobre el riesgo de aumento en el turismo sexual infantil en México durante el Mundial FIFA 2026, que se realizará este año en la capital del país, Jalisco y Nuevo León, así como en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Los colectivos y organismos indicaron que de acuerdo con un análisis de Unicef y estudios académicos internacionales, los eventos deportivos de gran escala suelen estar relacionados con mayores reportes de violencia familiar y un incremento de riesgos de explotación sexual infantil y violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Por ello, anunciaron una alianza nacional para prevenir la violencia, el abuso y la explotación sexual infantil en entornos turísticos, comunitarios y digitales en todo el país.

Así buscarán evitar casos de abuso sexual

Jorge Paoli Díaz, presidente de la ANCH, afirmó que el compromiso de la industria hotelera contra dicho delito no es solo institucional, sino ético, por lo que “cuando una niña o un niño entra a un hotel, entra a un lugar donde su integridad debe ser protegida sin excepciones”.

La estrategia conjunta contempla acciones para fortalecer entornos seguros en hoteles, comunidades, plataformas digitales y espacios públicos, con especial prioridad en la prevención, la detección temprana y la canalización de casos de riesgo.

La Línea y Chat Nacional Contra la Trata (800 55 33 000) se identifica como un canal de reporte y atención inmediata.

Según la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, Clara Luz Álvarez, el organismo pone a disposición un equipo de especialistas que intervienen y ayudan las 24 horas, los 365 días del año, a más de 9 mil menores que cada año solicitan apoyo.

En un comunicado, se precisó que la alianza incluye campañas nacionales, difusión de información preventiva, capacitación del personal hotelero y promoción de materiales clave.

Además, Unicef y el Consejo Ciudadano implementarán herramientas de reporte accesibles para huéspedes y personal de los hoteles.

María Elena Esparza Guevara, consejera en Género del Consejo Ciudadano, remarcó que en cuatro de cada 10 reportes de explotación sexual recibidos, las principales víctimas son niñas y adolescentes.

La alianza también contempla el acceso de niñas, niños y adolescentes a servicios gratuitos de atención y acompañamiento, así como la promoción de la participación activa de este grupo en la identificación y reporte de riesgos.

“Se puede y se debe evitar que la Copa Mundial se convierta el año próximo en una pesadilla para niñas y niños mexicanos”, afirmó Luis Fernando Carrera Castro, representante de Unicef en México.

