México

El gobierno de México limita privilegios fiscales para el Mundial 2026

Las nuevas reglas solo benefician a quienes tengan participación directa en la organización de la Copa Mundial, dejando fuera a otros actores

El balón oficial de la
El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, llamado "Trionda". REUTERS/Luis Cortes

México se alista para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento deportivo que, además de reforzar la imagen de nuestro país, podría atraer a más de 5.5 millones de turistas extranjeros, con una derrama prevista de hasta 3 mil millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha establecido acuerdos con la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) para delimitar, tanto el alcance como la vigencia de los privilegios fiscales y aduaneros vinculados a la organización de la Copa Mundial.

La presidenta Claudia sheibaum durante el sorteo del Mundial 2026 Crédito: Presidencia

Estas medidas responden a la garantía gubernamental suscrita en enero de 2018 bajo la administración de Enrique Peña Nieto, que otorgaba a la FIFA y sus asociados exenciones fiscales amplias y eliminaba controles administrativos hasta 2028.

México ajusta beneficios fiscales exclusivos para la FIFA

No obstante, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo acordó acotar su aplicación, de modo que dichos beneficios solo serán efectivos hasta el ejercicio fiscal 2026 y únicamente para los actores directamente relacionados con el torneo.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda detalló que la limitación de los beneficios quedó formalizada a través de la inclusión de una norma habilitante en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, ratificada por el poder legislativo en octubre pasado.

El Gobierno limita privilegios fiscales solo al Mundial de 2026

Esta disposición establece que solo los sujetos involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026 están exentos del cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales, entre ellas el pago, la retención y el traslado de impuestos.

El presidente de la FIFA,
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Para el resto de las contrapartes, incluidas aquellas que participen en juegos o eventos fuera del marco del Mundial en territorio nacional, persiste la obligación de tributar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Según lo remarcó la dependencia federal, este ajuste en los términos se alcanzó mediante acuerdos y sin litigios.

La Secretaría de Hacienda precisó además que el proceso de importación temporal de mercancías vinculadas con la Copa Mundial también fue objeto de regulaciones específicas.

Mediante el Acuerdo Interinstitucional publicado el seis de agosto de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron facilidades para la importación sin pago del derecho de trámite aduanero y el uso de formatos simplificados, vigentes hasta diciembre de 2026 y exclusivos para personas autorizadas por FIFA México.

Paralelamente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundió un procedimiento simplificado el siete de agosto de 2025 en su portal, mientras que la norma habilitante publicada el siete de noviembre de 2025 formaliza la liberación de ciertas obligaciones fiscales para quienes participan en la organización de la Copa, instrumento que será reglamentado con controles emitidos por el SAT hasta el mismo mes de diciembre de 2026.

La Secretaría de Hacienda reiteró que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo honra así los compromisos institucionales asumidos por el Estado mexicano, lo que permitirá que México se convierta en el primer país del mundo que alberga una Copa Mundial de Fútbol en tres ocasiones.

México y el acuerdo fiscal por la Copa del Mundo 2026

  • México espera recibir más de 5.5 millones de turistas extranjeros y una derrama económica de hasta 3 mil millones de dólares.
  • México acotó los privilegios fiscales, limitándolos solo al periodo del Mundial 2026 y exclusivamente para los actores directamente involucrados.
  • Se establecieron facilidades aduaneras y fiscales temporales para la importación de mercancías y la organización del evento, vigentes hasta diciembre de 2026.

