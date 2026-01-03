México Deportes

Raúl Jiménez habla sobre el impacto de jugar el Mundial 2026 en casa: ¿qué dijo?

La Selección Mexicana inaugurará el Mundial 2026 el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte

Guardar
(Gary A. Vasquez-Imagn Images)
(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Con el Mundial de la FIFA 2026 a pocos meses de su inicio, Raúl Jiménez habló sobre lo que significará para la Selección Mexicana jugar el torneo como anfitriona.

El delantero, con experiencia en tres justas mundialistas, destacó que el contexto de competir en casa será distinto a lo que ha vivido anteriormente con el representativo nacional.

El atacante ha sido parte de los procesos mundialistas de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que su perspectiva se basa en experiencias previas fuera del país. En este escenario, el Mundial que se celebrará en México adquiere un significado particular para el futbolista.

“Los otros Mundiales no se comparan con jugar en casa”

(REUTERS/Fernando Carranza/File Photo)
(REUTERS/Fernando Carranza/File Photo)

Durante una entrevista con TNT Sports México, el delantero del Fulham se refirió al impacto emocional y deportivo que tendrá el Mundial 2026, en el Tri disputará el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), frente a Sudáfrica.

“Es un gran orgullo y una gran satisfacción. Me ha tocado representar a México en otros tres Mundiales, pero no creo que se compare en nada con hacerlo en tu casa, con la gente y con la familia viendo ese primer partido”, declaró Jiménez.

El atacante señaló que el entorno y el respaldo del público representan un factor distinto al de ediciones anteriores, en las que México compitió lejos de casa.

La participación de Raúl Jiménez en Copas del Mundo

(Daniel Jefferson-Imagn Images)
(Daniel Jefferson-Imagn Images)

Raúl Jiménez debutó en una Copa del Mundo en Brasil 2014, donde tuvo actividad limitada. El delantero permaneció en la banca durante los primeros encuentros y disputó únicamente seis minutos en el empate 0-0 ante el conjunto anfitrión en la fase de grupos.

En Rusia 2018, Jiménez jugó 24 minutos en el triunfo de México frente a Alemania en el debut, mientras que en los siguientes partidos no tuvo participación. En el duelo de octavos de final ante Brasil sumó 30 minutos de actividad.

Para Qatar 2022, el delantero tuvo presencia en los tres encuentros de la fase de grupos, aunque acumuló solo 56 minutos en total. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, Jiménez no ha marcado goles ni registrado asistencias en mundiales.

Temas Relacionados

Raúl JiménezSelección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Toluca se burla del América antes del Clausura 2026 al estilo de Bad Bunny y revive la rivalidad

Los Diablos Rojos usaron redes sociales para lanzar una indirecta directa a las Águilas previo al arranque del torneo

Toluca se burla del América

WWE RAW: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México la edición de Stranger Things

La lucha libre y la exitosa serie se cruzan en una edición temática que marcará el inicio del año en WWE con Netflix

WWE RAW: cuándo, a qué

Mexicanos que regresan de Europa y los que podrían volver a la Liga MX en 2026

La falta de minutos y la búsqueda de mayor protagonismo han sido factores clave en el retorno de jugadores al futbol mexicano

Mexicanos que regresan de Europa

Liga MX Femenil: Todo sobre el arranque del Clausura 2026

La jornada inaugural se jugará del 4 al 6 de enero con partidos programados en distintas sedes del país

Liga MX Femenil: Todo sobre

Canelo Álvarez responde a la FIB sobre pelear por el campeonato mundial contra Osleys Iglesias

El pugilista tapatío regresará a los cuadriláteros en septiembre de 2026

Canelo Álvarez responde a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Investigan a funcionarias que dispararon

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Verástegui lanza advertencia a

Eduardo Verástegui lanza advertencia a defensores de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “Están acorralados”

Aracely Arámbula graba video en pleno sismo del 2 de enero: “Está temblando otra vez”

Globos de Oro 2026: cuándo y dónde ver en México la ceremonia en la que compiten Guillermo del Toro y Diego Luna

Roberto Palazuelos reacciona a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela: “Viva la libertad”

Pati Chapoy celebra la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos: “¡Buena noticia!”

DEPORTES

Toluca se burla del América

Toluca se burla del América antes del Clausura 2026 al estilo de Bad Bunny y revive la rivalidad

WWE RAW: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México la edición de Stranger Things

Mexicanos que regresan de Europa y los que podrían volver a la Liga MX en 2026

Liga MX Femenil: Todo sobre el arranque del Clausura 2026

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los encuentros de hoy 3 de enero