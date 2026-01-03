Raúl Jiménez habla sobre el impacto de jugar el Mundial 2026 en casa: ¿qué dijo?

(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Con el Mundial de la FIFA 2026 a pocos meses de su inicio, Raúl Jiménez habló sobre lo que significará para la Selección Mexicana jugar el torneo como anfitriona.

El delantero, con experiencia en tres justas mundialistas, destacó que el contexto de competir en casa será distinto a lo que ha vivido anteriormente con el representativo nacional.

El atacante ha sido parte de los procesos mundialistas de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que su perspectiva se basa en experiencias previas fuera del país. En este escenario, el Mundial que se celebrará en México adquiere un significado particular para el futbolista.

“Los otros Mundiales no se comparan con jugar en casa”

(REUTERS/Fernando Carranza/File Photo)

Durante una entrevista con TNT Sports México, el delantero del Fulham se refirió al impacto emocional y deportivo que tendrá el Mundial 2026, en el Tri disputará el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), frente a Sudáfrica.

“Es un gran orgullo y una gran satisfacción. Me ha tocado representar a México en otros tres Mundiales, pero no creo que se compare en nada con hacerlo en tu casa, con la gente y con la familia viendo ese primer partido”, declaró Jiménez.

El atacante señaló que el entorno y el respaldo del público representan un factor distinto al de ediciones anteriores, en las que México compitió lejos de casa.

La participación de Raúl Jiménez en Copas del Mundo

(Daniel Jefferson-Imagn Images)

Raúl Jiménez debutó en una Copa del Mundo en Brasil 2014, donde tuvo actividad limitada. El delantero permaneció en la banca durante los primeros encuentros y disputó únicamente seis minutos en el empate 0-0 ante el conjunto anfitrión en la fase de grupos.

En Rusia 2018, Jiménez jugó 24 minutos en el triunfo de México frente a Alemania en el debut, mientras que en los siguientes partidos no tuvo participación. En el duelo de octavos de final ante Brasil sumó 30 minutos de actividad.

Para Qatar 2022, el delantero tuvo presencia en los tres encuentros de la fase de grupos, aunque acumuló solo 56 minutos en total. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, Jiménez no ha marcado goles ni registrado asistencias en mundiales.