Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia

El mexicano tuvo sus primeros minutos ante el Rangers en un partido cuesta arriba

El defensor mexicano dejó buenas cifras pese a la caída del Celtic.

La aventura de Julián Araujo en el futbol escocés comenzó de manera acelerada y con emociones encontradas. Apenas un día después de ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del Celtic, el futbolista mexicano ya tuvo sus primeros minutos con el histórico club de Glasgow, aunque su debut se dio en un escenario complicado y con un resultado adverso.

El Celtic fue anfitrión del Rangers en una nueva edición del Clásico de Escocia, uno de los duelos más intensos del futbol europeo. El encuentro arrancó de forma positiva para el conjunto local, que logró abrir el marcador y generar expectativas de un triunfo ante su máximo rival. Sin embargo, el panorama cambió de manera drástica conforme avanzaron los minutos.

El Rangers reaccionó con contundencia y consiguió darle la vuelta al marcador con tres anotaciones consecutivas, sin que el Celtic pudiera responder. El resultado final de 1-3 dejó un golpe anímico para los locales y encendió las alarmas en el inicio de la temporada.

Un día después de ser presentado, el mexicano vio acción ante el Rangers.

A pesar del poco tiempo que llevaba integrado al equipo, la confianza del cuerpo técnico en Julián Araujo quedó clara desde el inicio. El entrenador decidió incluir al mexicano en la convocatoria para el clásico, aun cuando apenas había reportado con el plantel tras concretarse su fichaje.

La oportunidad llegó al minuto 68, justo después de que el Rangers consumara la remontada. Araujo ingresó al terreno de juego con la misión de aportar dinamismo y profundidad por la banda derecha, buscando modificar el ritmo del partido y ofrecer una variante ofensiva.

La derrota podría dejar al club seis puntos abajo del liderato.

De acuerdo con los registros estadísticos del encuentro, el desempeño del mexicano fue positivo en términos individuales. Araujo superó el 90 por ciento de efectividad en sus pases, mostró disposición constante para sumarse al ataque y logró generar peligro con al menos un remate a portería, dejando buenas sensaciones en su presentación inicial.

No obstante, el esfuerzo no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido. El Rangers anotó un tercer gol que terminó por sentenciar el encuentro y complicó la situación del Celtic en la tabla, ya que el resultado podría dejarlos hasta seis puntos por detrás del liderato, actualmente en manos del Hearts.

El próximo compromiso del Celtic será ante el Dundee United, en condición de local, dentro de la Primera División de Escocia, donde el club buscará recuperarse del golpe sufrido en el clásico y comenzar a recortar distancia en la clasificación.

