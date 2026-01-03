México Deportes

Jaime Munguía estaría cerca de pelear contra este cubano por el campeonato mundial de la FIB

El tijuanense se prepara para su reaparición en los cuadriláteros después de haber resuelto satisfactoriamente el episodio relacionado con dos resultados positivos en pruebas antidopaje

Cuál es la sustancia a
Cuál es la sustancia a la que Jaime Munguía dio positivo en prueba de doping (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La posibilidad de que Jaime Munguía vuelva al ring ha cobrado fuerza en el contexto actual, ya que su retorno podría darse en una pelea por el campeonato mundial. De acuerdo con la información oficial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la reciente declaración de vacancia del cinturón de los súper medianos ha situado al pugilista tijuanense en una posición relevante dentro del ranking, lo que permite que su próxima aparición sea en un combate de alto nivel.

El boxeador mexicano se prepara para su reaparición en los cuadriláteros después de haber resuelto satisfactoriamente el episodio relacionado con dos resultados positivos en pruebas antidopaje que se le realizaron tras su victoria frente a Bruno Surace. La aclaración de este asunto ha despejado el camino para que Munguía pueda negociar su participación en la disputa por el título mundial, una oportunidad que se presenta tras la decisión de la FIB de contactar a los primeros clasificados de su lista.

Jaime Munguía vuelve a la
Jaime Munguía vuelve a la senda del triunfo y vence a Bruno Surace (Crédito: REUTERS)

Jaime Munguía con posibilidades de enfrentar a Osleys Iglesias

La FIB, entidad encabezada por Daryl Peoples, señaló que se iniciarán conversaciones con los boxeadores mejor posicionados en su ranking para definir a los próximos contendientes por el título.

Encabezando la lista de aspirantes se encuentra Osleys Iglesias, quien, por su posición privilegiada, reúne las condiciones necesarias para disputar el campeonato. Esta situación abre una vía concreta para Jaime Munguía, quien figura como cuarto clasificado en la tabla de la FIB, y de acuerdo con la información difundida por la federación, cuenta con una posibilidad tangible de negociar un combate directo contra Iglesias por el título mundial.

“La FIB procederá a solicitar disponibilidad y ordenará a los dos principales contendientes disponibles en el ranking de peso súper mediano de la FIB que negocien por el título vacante”, informó el organismo.

Boxing - Saul 'Canelo' Alvarez
Boxing - Saul 'Canelo' Alvarez vs William Scull - Undisputed Super Middleweight Championship - Weigh-in - Boulvard City, Riyadh, Saudi Arabia - May 2, 2025 Bruno Surace and Jaime Munguia during the Weigh-in REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Quién es Osleys Iglesias?

Osleys Iglesias, apodado "El Tornado“, mantiene un récord invicto de 14 triunfos, de los cuales 13 han terminado por nocaut. Estas cifras consolidan su imagen como uno de los contrincantes más fuertes de la división de 76,2 kilogramos (168 libras).

Gracias a la fuerza que ha mostrado en la mayoría de sus combates, su reputación como oponente de peso y potencial aspirante al título mundial ha ido en aumento, posicionándolo entre los protagonistas de la categoría supermediana.

Osleys Iglesias se une a
Osleys Iglesias se une a la lista de posibles rivales de Saúl Canelo Álvarez (X@OsleysIglesias)

Jaime Munguía en la búsqueda de su segundo título mundial

Jaime Munguía, a los 28 años, suma un récord profesional de 45 victorias —25 por nocaut—, 2 derrotas y ningún empate, lo que lo ha colocado como uno de los principales nombres de su división tras una carrera prolongada en el boxeo.

Jaime Munguía publicó un video en el que expresó sus primeras palabras tras perder el invicto contra Canelo Crédito: IG/ @jaimemunguiaoficial

La última ocasión en que el púgil de Tijuana ostentó un cinturón mundial fue entre 2018 y 2019, periodo en el que fue campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El propio Munguía ha declarado su aspiración de buscar un campeonato mundial en los próximos meses, aunque las decisiones sobre el rumbo de su carrera dependen de lo que determine su equipo, por lo que su futuro inmediato aún no está definido.da de su segundo campeonato mundial.

