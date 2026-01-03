Exjugador de Mazatlán FC celebra la caída del dictador, Nicolás Maduro: “¡Venezuela, todo va a estar bien!”

La reacción del futbolista con pasado en la Liga MX cruzó fronteras.

El 3 de enero de 2026 quedó marcado como una fecha que sacudió la conversación global, luego de que distintos acontecimientos en Venezuela provocaran reacciones inmediatas dentro y fuera del país. En medio de ese contexto, una figura del deporte con pasado reciente en la Liga MX se pronunció públicamente, generando un impacto que trascendió las canchas y se trasladó al terreno social y político.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Eduard Bello, futbolista venezolano con experiencia en el Mazatlán y seleccionado nacional de la Vinotinto, compartió una publicación que rápidamente se volvió viral.

Su pronunciamiento fue interpretado como símbolo de libertad y fe.

En la imagen se observa a una multitud reunida ondeando banderas de Venezuela, acompañada por una cita bíblica que captó la atención de miles de usuarios: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (San Mateo 18:20).

El mensaje fue interpretado por numerosos seguidores como una señal de fe y esperanza en un momento clave para el país sudamericano. La publicación no solo apeló a la religión, sino que se convirtió en un símbolo emocional para una comunidad marcada por años de tensión política, migración forzada y crisis social.

Minutos después, el futbolista reforzó su postura al acompañar la imagen con un mensaje directo y contundente que elevó aún más el alcance de su pronunciamiento: “¡VENEZUELA, TODO VA A ESTAR BIEN!”. La frase fue replicada miles de veces y asumida por muchos usuarios como una expresión colectiva de alivio tras el colapso del régimen encabezado por Nicolás Maduro.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En los comentarios de la publicación se leyeron mensajes de venezolanos dentro y fuera del país que agradecieron al jugador por alzar la voz en un momento decisivo. Exiliados, familias separadas por la migración y ciudadanos que siguieron los acontecimientos desde el extranjero tomaron las palabras como una confirmación simbólica del inicio de una nueva etapa.

La publicación coincidió con celebraciones en distintas ciudades venezolanas.

Mientras el mensaje recorría redes sociales a nivel internacional, en distintas ciudades de Venezuela comenzaron a difundirse imágenes de celebraciones espontáneas. De acuerdo con los reportes que circularon en plataformas digitales, miles de personas salieron a las calles para manifestar su júbilo tras una jornada marcada por la presión interna y externa que derivó en la salida de Maduro del poder.

Una fotografía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social muestra lo que él describe como el presidente venezolano "Nicolás Maduro a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima", actualmente en el Mar Caribe el 3 de enero, 2026.@realDonaldTrump/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROCESADA POR REUTERS PARA MEJORAR SU CALIDAD. SE HA PROPORCIONADO POR SEPARADO UNA VERSIÓN SIN PROCESAR

En ese escenario, Eduard Bello se consolidó como el primer referente deportivo con pasado en el futbol mexicano en pronunciarse abiertamente sobre los hechos. Su mensaje, cargado de espiritualidad, fue leído como un intento de sanar desde la fe a una sociedad profundamente golpeada.

U.S. President Donald Trump speaks as Secretary of State Marco Rubio and Secretary of Defense Pete Hegseth look on during a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

La reacción del exjugador del Mazatlán no pasó inadvertida y se sumó a un momento histórico que, para millones de venezolanos, representa el fin de la incertidumbre y el comienzo de una reconstrucción largamente esperada.