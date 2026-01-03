México Deportes

Este es el jugador que sería “sacrificado” de Cruz Azul por el fichaje de Agustín Palavecino

El mediocampista de Necaxa también ha sido sondeado por otros equipos como el América

El interés de Cruz Azul
El interés de Cruz Azul por Agustín Palavecino ha ganado relevancia (REUTERS)

El interés de Cruz Azul por reforzar su plantilla ha marcado los días recientes del mercado de fichajes en la Liga MX, donde la directiva concreta movimientos estratégicos para afrontar la próxima temporada. Tras confirmar la llegada de Miguel Borja, el entrenador Nicolás Larcamón busca fortalecer el centro del campo, enfocándose en construir una estructura capaz de controlar el ritmo de los partidos y satisfacer la exigencia ofensiva de su afición.

Entre los nombres que circulan con mayor fuerza, resalta Agustín Palavecino, cuya trayectoria previa en Necaxa, junto a Larcamón y José Paradela, dejó huella por la solidez de la sociedad que formaron en el mediocampo.

Lorenzo Faravelli: el jugador que sería el jugador “sacrificado” de Cruz Azul por el fichaje de Palavecino

Según el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, Cruz Azul contempla incluir a Lorenzo Faravelli en la negociación como parte de la compensación. La intención del club capitalino sería alcanzar un acuerdo con Necaxa que combine una cantidad de dinero junto con el traspaso del futbolista.

Asimismo, la opción de incorporar a Agustín Palavecino al equipo de la capital depende de que se habilite una plaza extra para jugadores extranjeros más allá de la exigida por la presencia de Miguel Borja. En este escenario, el principal candidato a dejar la institución es Mateusz Bogusz, ausente de los entrenamientos de pretemporada durante varios días y con una trayectoria marcada por la irregularidad.

Aug 4, 2024; Seattle, Washington,
Aug 4, 2024; Seattle, Washington, USA; Necaxa midfielder Agustin Palavecino (8) defends Seattle Sounders FC midfielder Albert Rusnak (11) during the first half at Lumen Field. Mandatory Credit: Steven Bisig-USA TODAY Sports

Agustín Palavecino también es buscado por el América

Por otra parte, América se ha sumado a la competencia con Cruz Azul para obtener el fichaje de Agustín Palavecino. A pesar del interés mostrado, el club de Coapa no ha logrado cerrar el acuerdo con el mediocampista argentino de Necaxa.

Según varios reportes, la negociación se ha complicado porque el jugador prefiere integrarse a Cruz Azul debido a que conoce a José Paradela y Nicolás Larcamón.

Los números de Palavecino y Lorenzo Faravelli

Durante su ciclo en Necaxa, el mediocampista argentino Agustín Palavecino ha acumulado 58 partidos oficiales, consolidándose como una de las piezas más constantes del plantel. El mediocampista sudamericano se sumó al equipo de los Rayos tras su paso por el fútbol argentino, aportando su experiencia y dinámica al mediocampo.

En este periodo en el futbol mexicano, Palavecino ha conseguido 11 goles y 10 asistencias, cifras que reflejan su influencia tanto en la generación de juego como en la definición. Desde su llegada a la Liga MX, el futbolista ha mantenido una presencia regular en la alineación titular.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - October 4, 2025 Cruz Azul's Lorenzo Faravelli in action with Tigres UANL's Javier Aquino REUTERS/Daniel Becerril

La estadística global de Agustín Palavecino con Necaxa lo posiciona entre los jugadores extranjeros con mayor continuidad en el club durante los últimos torneos. Su rendimiento numérico ofrece una referencia concreta sobre su aporte, tanto en el marcador como en la creación de oportunidades, en el contexto de la competencia nacional mexicana.

Por su parte, Lorenzo Faravelli llegó a la Noria en 2024 y rápidamente se integró al conjunto cementero, mostrando regularidad en sus participaciones. Desde su arribo, el mediocampista argentino ha disputado 95 partidos oficiales, además, ha logrado marcar 12 goles.

