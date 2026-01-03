Abuchean a Místico en su primera pelea del 2026

El inicio de año en la Arena México mostró una inesperada respuesta hacia el ídolo, quien enfrentó críticas recientes en redes sociales. (Especial)

El inicio de año en la Arena México sorprendió a todos. Místico, uno de los ídolos más reconocidos de la lucha libre mexicana, regresó al cuadrilátero en la primera función de 2026.

Aunque consiguió la victoria, la reacción del público fue distinta a lo habitual. En lugar de la ovación que suele acompañar sus presentaciones, se escucharon abucheos desde su entrada.

El Místico es abucheado en su primera lucha del año. (TikTok/ @Juanma_maskshunter)

El ambiente reflejó un malestar que venía gestándose semanas atrás y que marcó un contraste con la imagen de ídolo que lo ha acompañado durante más de dos décadas.

Una reacción inesperada en la Arena México

La noche de su primera lucha del año, Místico apareció con su tradicional música de entrada, pero el recibimiento fue inesperado. Aunque algunos aplausos se escucharon, los abucheos inundaron el ambiente del recinto, creando una atmósfera que sorprendió a propios y extraños.

Aunque cerró la contienda con su llave característica, la reacción del público dejó claro que su relación con la afición atraviesa un momento complejo.

Aunque Místico logra la victoria en su esperado regreso al cuadrilátero, la reacción de los asistentes revela un distanciamiento creciente provocado por recientes polémicas. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El contraste resulta significativo porque Místico ha sido, históricamente, uno de los luchadores más aclamados en la Catedral de la Lucha Libre.

El peso de las polémicas recientes

Durante diciembre de 2025, diversos clips se viralizaron mostrando a Místico en encuentros con fanáticos donde se le acusaba de mostrarse distante o poco cordial.

Por su frase “Videos no grabo por derechos de autor” muchos usuarios se le fueron encima, pues fue interpretada como una negativa tajante hacia quienes, con esperanza de conocer a su ídolo, se acercaron a él.

La relación entre el luchador y sus seguidores sufrió una alteración en la primera cartelera del año, resultado de episodios virales que impactaron su popularidad y plantean nuevos retos para su trayectoria / TikTok / @clau_lozanog))

Estos episodios generaron una ola de críticas en plataformas como TikTok, donde se multiplicaron testimonios de seguidores que aseguraban haber tenido experiencias similares.

La acumulación de comentarios negativos creó un clima adverso que terminó reflejándose en su primera presentación del año en la Arena México.

Lo que viene para Místico en 2026

En este sentido, el arranque del año deja a Místico en una posición desafiante. Su talento y trayectoria siguen siendo indiscutibles, pero la conexión con la afición se ha visto afectada.

Por su parte, el Consejo Mundial de Lucha Libre deberá decidir cómo manejar esta situación, ya que el luchador continúa siendo una de sus principales figuras.

Místico se convirtió en el ganador de la primera eliminatoria del Torneo la Leyenda Azul tras vencer en los momentos decisivos a Atlantis Jr. con la “mística”. (Foto: CMLL / Diego Cedrix)

El reto para Místico será recuperar la confianza del público y demostrar que, más allá de las polémicas, su lugar en la historia de la lucha libre mexicana permanece intacto.

El 2026 apenas comienza, y la forma en que enfrente esta etapa podría definir el rumbo de su legado en los próximos años.