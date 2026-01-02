México Deportes

Cuál es el sueldo de Alan Mozo en Chivas, futbolista mexicano que llegará al Pachuca para el Clausura 2026

El movimiento abre una nueva etapa para el lateral y permite al Guadalajara gestionar mejor el futuro de otros jugadores en su plantilla

Alan Mozo llegará al Pachuca
Alan Mozo llegará al Pachuca para la próxima temporada (REUTERS)

El defensor mexicano, Alan Mozo, dejará a las Chivas de Guadalajara para unirse al Club Pachuca a préstamo por un año a partir del Clausura 2026. Según reportó el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el acuerdo entre ambos clubes de la Liga MX contempla aspectos salariales relevantes.

Mozo era uno de los jugadores mejor pagados del Rebaño Sagrado. Sin embargo, esta negociación permitirá al futbolista sumar minutos en su nuevo equipo, el tercero en su carrera profesional luego de pasar por Pumas y el cuadro tapatío.

Cabe indicar que la transferencia se da también tras la salida de Luis Rodríguez, lo que abre espacio en la lateral derecha de los Tuzos. Esteban Solari dirigirá a Alan Mozo en esta nueva etapa profesional.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Guadalajara's Alan Mozo reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuál es el sueldo de Alan Mozo en Chivas, defensa que jugará para Pachuca?

El más reciente informe publicado por el portal especializado Salary Sports ha revelado que Alan Mozo en el plantel de Chivas percibe un sueldo semanal de 35,370 pesos, cifra que, al proyectarse durante todo un año, alcanza los 18,583,240 pesos.

Esta información posiciona al jugador dentro de los salarios más elevados del club rojiblanco, según los datos difundidos por el portal.

Los números que Alan Mozo dejó en Chivas

En el recuento de su paso por Chivas, los registros de Alan Mozo reflejan una trayectoria marcada por altibajos y expectativas no completamente satisfechas. El lateral derecho surgido de la cantera de Pumas acumuló 118 partidos en todas las competencias, tras haber debutado con el conjunto rojiblanco durante el Apertura 2022, luego de su llegada procedente de Universidad. A pesar de que se trataba de uno de los canteranos más prometedores de su club de origen, los números muestran que Mozo logró anotar 4 goles, el más reciente en agosto de 2024, y aportó 9 asistencias durante su tiempo en el equipo tapatío.

El jugador rojiblanco afirmó que Chivas va por buen camino rumbo al título Crédito: Youtube/Chivas

En cuanto a su regularidad como titular, Mozo participó como pieza frecuente en 4 de los 7 torneos que disputó, mientras que en el certamen más reciente solo vio acción en 5 partidos, sumando 174 minutos en total. Aunque existía la expectativa de que su incorporación elevase el nivel defensivo del cuadro rojiblanco, la realidad es que, si bien el defensor mostró destellos de buen desempeño en ciertos momentos, nunca logró mantener la constancia necesaria para consolidarse plenamente.

Chivas limpia su plantel de cara al Clausura 2026

Por otra parte, Chivas sigue gestionando el futuro de otros elementos en condiciones similares, como Carlos Cisneros, Erick Gutiérrez y Alan Pulido. El “Charal” Cisneros entrena con el plantel, aunque tampoco es considerado para esta nueva etapa. Sobre Gutiérrez y Pulido, la directiva rojiblanca analiza escenarios contractuales complejos relacionados con sus salarios y posibles transferencias.

Así que, la salida de Mozo permite al club avanzar en la reestructuración de su plantilla y agilizar negociaciones para otros jugadores no contemplados en el proyecto actual comandado por Gabriel Milito.

