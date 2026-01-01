México Deportes

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Las competencias programadas colocan al mexicano en algunos de los eventos más exigentes del pelotón profesional durante 2026

El ciclista mexicano tiene confirmada su participación en competencias de Europa y Medio Oriente en 2026. (REUTERS/Jean Bizimana)

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa consolidando su proyección internacional tras un 2025 marcado por un crecimiento sostenido dentro del UAE Team Emirates.

Sus actuaciones recientes han incrementado el interés del público mexicano y de la afición global al ciclismo, en un contexto donde ya comienzan a definirse los retos que afrontará durante la temporada 2026, año en el que competirá en algunas de las pruebas más relevantes del calendario mundial.

De cara al próximo ciclo, el originario de Baja California tiene confirmada una agenda que incluye carreras de alto prestigio en Europa y Medio Oriente, con una preparación escalonada que culminará en uno de los escenarios más exigentes del ciclismo profesional.

Inicio de temporada y competencias clave en primavera

(IG Andorra Cycling Masters)

Isaac del Toro abrirá su actividad competitiva en febrero de 2026 con el UAE Tour, prueba que se disputa en Emiratos Árabes Unidos y que representa el arranque oficial de su temporada con el equipo que lo respalda. Esta competencia servirá como punto de partida en su preparación para el bloque de clásicas y vueltas que afrontará durante la primavera europea.

Entre marzo y abril, el ciclista mexicano tomará parte en carreras de diferentes perfiles, que van desde pruebas de un día hasta vueltas por etapas. En ese periodo está programada su participación en Strade Bianche, Tirreno-Adriático, Milán-San Remo e Itzulia – Vuelta al País Vasco, eventos que forman parte del calendario de mayor exigencia y que serán clave en su proceso de desarrollo dentro del UAE Team Emirates.

Las fechas confirmadas de su calendario son las siguientes: UAE Tour, del 16 al 22 de febrero; Strade Bianche, el 7 de marzo; Tirreno-Adriático, del 9 al 15 de marzo; Milán-San Remo, el 21 de marzo; e Itzulia – Vuelta al País Vasco, del 6 al 11 de abril. Posteriormente, competirá en el Critérium del Dauphiné, del 7 al 14 de junio, una prueba tradicional de preparación para el verano.

El Tour de Francia, el punto central del calendario

(Europa Press)

El momento más relevante del calendario de Isaac del Toro llegará entre el 4 y el 26 de julio, cuando dispute por primera vez el Tour de Francia. La ronda gala representa una de las competencias más importantes del ciclismo mundial y un escenario al que pocos ciclistas mexicanos han logrado acceder.

Durante el Tour de Francia 2026, Del Toro tendrá un rol dentro de una escuadra integrada por figuras consolidadas del pelotón internacional, lo que supone una experiencia clave en el contexto del máximo nivel competitivo.

La participación en esta prueba marca un paso significativo en la carrera del ciclista mexicano, quien afrontará el reto dentro del evento más exigente del calendario internacional.

