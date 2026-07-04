México

Tarjeta Rosa: segundo periodo de registro abierto con 45 mil espacios disponibles

La convocatoria para jefas de familia se hace gratis desde el celular, con papeles digitales y una cita posterior, mientras haya disponibilidad en los 46 municipios del estado

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Foto: X: @comienzogente
El programa está dirigido a mujeres de entre 25 y 45 años con al menos un hijo menor de 15 años, residentes en alguno de los 46 municipios de Guanajuato y en condición de vulnerabilidad socioeconómica. Foto: X: @comienzogente

La Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato abrió el segundo periodo de inscripción al programa Tarjeta Rosa 2026 con 45,000 espacios disponibles para madres jefas de familia que no completaron su trámite en la primera etapa. El registro arrancó el 1 de julio y cerrará en cuanto se agoten los folios.

El programa está dirigido a mujeres de entre 25 y 45 años con al menos un hijo menor de 15 años, residentes en alguno de los 46 municipios de Guanajuato y en condición de vulnerabilidad socioeconómica. El trámite es gratuito, no requiere intermediarios y se realiza exclusivamente a través de la aplicación oficial Tarjeta Rosa, disponible en App Store y Play Store.

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Quién puede registrarse y qué documentos se necesitan

Para iniciar el proceso, las interesadas deben preparar los siguientes documentos en formato digital, con imágenes nítidas y sin sombras ni enmendaduras:

  1. INE vigente
  2. CURP certificada y de emisión reciente de la solicitante
  3. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz o telefonía fija)
  4. Acta de nacimiento del menor con validación de código QR
  5. CURP del hijo o hija
  6. Correo electrónico personal y número telefónico activo
Tarjeta Rosa Guanajuato
Al guardar toda la información, la plataforma habilita la opción de agendar una cita presencial. Los espacios disponibles aparecen en verde y los ocupados en rojo. La dependencia recomienda guardar el código de cita y llevar todos los documentos originales el día asignado. Inició la entrega de la Tarjeta Rosa en Guanajuato (Gob. Gto.)

Cómo registrarse paso a paso

El proceso inicia al descargar la app y seleccionar “Empieza tu registro 2026”. Tras aceptar los términos, la solicitante sube su INE, ingresa su número telefónico y recibe un código de seis dígitos por SMS para continuar.

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Después, la app solicita una fotografía del rostro, el código postal y el comprobante de domicilio. Luego se ingresan los datos del hijo —nombre y CURP— y se sube el acta de nacimiento.

Al guardar toda la información, la plataforma habilita la opción de agendar una cita presencial. Los espacios disponibles aparecen en verde y los ocupados en rojo. La dependencia recomienda guardar el código de cita y llevar todos los documentos originales el día asignado.

Cuánto dinero reciben y cuándo llega el pago

El beneficio total es de $6,000 pesos mexicanos anuales por beneficiaria, entregados en dos depósitos de $3,000 cada uno. Para quienes se registraron en la primera etapa, el primer pago se realizó el 30 de junio de 2026; el segundo está programado para noviembre.

Las mujeres que ingresen en esta segunda etapa recibirán su primer depósito en noviembre de 2026. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo confirmó que el esquema de retroactividad garantiza que ninguna beneficiaria pierda parte del apoyo anual por haberse inscrito en la convocatoria extraordinaria.

Tarjeta Rosa Programas sociales Guanajuato
Las notificaciones de aprobación se envían únicamente a través de cuentas institucionales de WhatsApp. La SNC alertó sobre gestores sociales e intermediarios, y recomendó no compartir datos personales en grupos de redes sociales. Tarjeta Rosa Programas sociales Guanajuato (especial)

Fechas clave para recoger la tarjeta

Las tarjetas físicas se distribuirán del 10 al 21 de agosto de 2026. La Secretaría del Nuevo Comienzo (SNC) advirtió de forma explícita que quien no recoja su plástico dentro de ese plazo perderá el lugar en el programa.

Las notificaciones de aprobación se envían únicamente a través de cuentas institucionales de WhatsApp. La SNC alertó sobre gestores sociales e intermediarios, y recomendó no compartir datos personales en grupos de redes sociales.

Cobertura del programa y canales de atención

El programa ya superó las 246,000 tarjetas entregadas en Guanajuato y tiene como meta llegar a 690,000 beneficiarias en los 46 municipios del estado. Además del apoyo económico, las titulares tienen acceso a asesoría legal gratuita, atención psicológica y médica básica a través de la app o en módulos presenciales.

El apoyo es individual y no transferible. En caso de fallecimiento de la titular, la SNC activa un protocolo para designar a un beneficiario sustituto, habitualmente uno de los hijos menores de edad.

Para consultas, la dependencia habilitó la línea telefónica 559-558-9376. El programa opera hasta el 31 de diciembre de 2026.

Tarjeta Rosa Guanajuato Programas Sociales
Para mantener el acceso a todos los beneficios, la SNC exige que cada beneficiaria conserve activo su número telefónico y actualice sus datos en la app si cambia de línea. Tarjeta Rosa Guanajuato Programas Sociales (@LibiaDennise/X)

Qué más incluye el programa

Además del apoyo económico, las titulares de la Tarjeta Rosa tienen acceso a asesoría legal gratuita, atención psicológica y médica básica. Estos servicios están disponibles tanto desde la aplicación móvil oficial como en módulos presenciales.

Para mantener el acceso a todos los beneficios, la SNC exige que cada beneficiaria conserve activo su número telefónico y actualice sus datos en la app si cambia de línea. En caso de robo o extravío del celular, la dependencia recomienda actualizar la información a la brevedad.

El programa también contempla un protocolo para situaciones de fallecimiento de la titular. En ese caso, se designa a un beneficiario sustituto, habitualmente uno de los hijos menores de edad, mediante la CURP que la titular registró al momento de su inscripción.

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