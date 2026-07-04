Marcus Rashford dedica emotivas palabras a Gilberto Mora previo al juego entre México e Inglaterra

Marcus Rashford y Gilberto Mora, futbolistas de Inglaterra y México, aparecen en una composición visual sobre el Mundial de 2026. (Instagram: Marcus Rashford / Gilberto Mora)

El atacante Marcus Rashford ignoró la rivalidad que domina la conversación digital previo al duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra y envió un emotivo mensaje a Gilberto Mora, una de las revelaciones del torneo.

En declaraciones para ESPN México al término de un entrenamiento en La Cantera, complejo de entrenamiento y academia de fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM, Rashford dio un consejo al centrocampista de los Xolos de Tijuana, cuya actuación frente a Ecuador en los dieciseisavos de final lo puso en la mira de la prensa internacional.

PUBLICIDAD

“Para él, primero y más importante, tiene que disfrutar su futbol. Y este es el mejor escenario posible. Estar aquí, a esa edad, es increíble. Solo tiene que continuar trabajando duro y disfrutarlo”, respondió a pregunta directa de la cadena deportiva.

Sus expresiones se dan en medio de reportes del interés de parte de varios clubes de la Premier League por el centrocampista de 17 años. Mirror informó que el Manchester United frenó el seguimiento de Mora al considerar que su desempeño en la Copa Mundial significaría una transacción que sale del presupuesto del club.

PUBLICIDAD

El diario destaca que Manchester City y Chelsea, dos clubes con mayor presupuesto para fichajes, mantienen interés en la joya mexicana.

Gilberto Mora brilló ante Ecuador. REUTERS/Raquel Cunha

Controversia por el horario del juego

La selección inglesa arribó a la capital mexicana el viernes 3 de julio bajo un fuerte operativo de seguridad que buscaba impedir que la afición mexicana se apostara en las inmediaciones del hotel de concentración e interfiriera con el descanso de los jugadores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esta vez los distractores no fueron provocados por los hinchas mexicanos, sino por autoridades federales, locales y la propia FIFA. La mañana del viernes, distintos portales deportivos difundieron que el juego previsto para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México cambiaría de horario.

Ante la previsión de tormentas eléctricas en la capital, se informó que el juego se llevaría a cabo a las 12:00 horas. No obstante, la FIFA no comunicó cambios en el horario.

PUBLICIDAD

Reportes de la prensa indican que el organismo internacional sí sondeó la posibilidad de adelantar el juego ante ambas federaciones, pero directivos y entrenadores se opusieron a la medida.

Javier Aguirre, técnico del Tricolor, reconoció públicamente su molestia por el cambio: “Estoy muy molesto. Me cae como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiar todo, todo el plan y el trabajo, porque te estás tragando seis horas que tienes programadas. No me gusta nada, aunque evidentemente acataremos lo que diga la FIFA, pero no nos gusta ni a mí, ni a mis jugadores”, expresó en entrevista con Joaquín López Dóriga.

PUBLICIDAD

Javier Aguirre externó su rechazo a un posible cambio de horario del juego ante Inglaterra. (REUTERS)

¿Quién propuso el cambio de horario y por qué?

David Medrano, reportero de Azteca Deportes, aseguró que la solicitud fue planteada por el Gobierno de México para prevenir hechos lamentables como los ocurridos el martes 30 de junio, cuando cuatro personas murieron durante los festejos en Paseo de la Reforma por el triunfo de México sobre Ecuador.

“En primera instancia, la gente de FIFA no ve con malos ojos el cambio. Sin embargo, en el ámbito deportivo, tanto en México como en Inglaterra, la noticia de modificar el plan no fue bien recibida”, señala Medrano, quien destaca que la FIFA también tendría que ajustar el horario del partido entre Brasil y Noruega, lo que representa un escenario complejo y contribuye a que el organismo decida mantener la logística previamente establecida.

PUBLICIDAD

México e Inglaterra disputarán el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El ganador enfrentará en la siguiente fase al equipo que avance en la llave entre brasileños y noruegos.