Señalan presunta infiltración del CJNG en la Aduana de Matamoros; hermana de operador sancionado por EEUU ocupa cargo estratégico

La Aduana de Matamoros, con una fila de camiones cisterna bajo un cielo anaranjado y una bandera de México, indica la presunta infiltración del CJNG en la instalación fronteriza. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La revelación de que una funcionaria de la Aduana de Matamoros es hermana de un presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sancionado recientemente por el gobierno de Estados Unidos, ha reavivado las alertas sobre una posible infiltración del crimen organizado en áreas estratégicas del comercio exterior mexicano.

De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Analee de Jesús Juraidini Silva, hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores del esquema de huachicol fiscal vinculado al CJNG, ocupa desde agosto de 2019 el cargo de Jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros, en Tamaulipas.

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La investigación, basada en registros de Nómina Transparente y Declaranet, señala que la funcionaria permanece activa en la administración aduanera en uno de los puntos fronterizos señalados por autoridades estadounidenses como estratégicos para el ingreso irregular de combustible hacia México.

Departamento del Tesoro identifica a Juraidini como operador clave del CJNG

El pasado 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Óscar Guillermo Juraidini Silva y a diversas empresas bajo su control, al considerar que forman parte de una red de contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero vinculada al CJNG.

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Según las autoridades estadounidenses, Juraidini operaba una estructura dedicada al llamado “huachicol fiscal”, mediante la cual se importaba combustible con documentación presuntamente falsificada para evadir impuestos y generar ganancias millonarias para la organización criminal.

Estados Unidos sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG. (Departamento del Tesoro)

El Departamento del Tesoro considera a Juraidini como “la mente maestra” detrás de diversas operaciones financieras del grupo criminal.

Fuentes consultadas por MCCI sostienen que el empresario mantenía influencia operativa sobre los cruces fronterizos de Los Indios y Los Tomates, en Matamoros, por donde habrían ingresado ilegalmente millones de litros de combustible.

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El mismo cargo que ocupó un exfuncionario extraditado

La investigación periodística también documenta que Analee de Jesús Juraidini Silva desempeña el mismo cargo que ocupó hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, exfuncionario aduanal detenido en Texas y extraditado a México a principios de junio por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes citadas por MCCI, Benítez Orta habría facilitado el ingreso de pipas cargadas con combustible ilegal a través del puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates, presuntamente en beneficio de la red encabezada por Juraidini.

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Asimismo, las declaraciones patrimoniales de Analee Juraidini correspondientes a 2020 y 2021 revelan que tuvo bajo su responsabilidad la operación del Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono (SICOBI), plataforma utilizada para el registro y seguimiento de mercancías aseguradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La funcionaria aparece en la nómina federal vigente correspondiente al 15 de junio con una percepción bruta mensual de 30 mil 890 pesos.

Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Autoridades de EU advierten sobre infiltración institucional

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sostenido que los recursos obtenidos mediante el huachicol fiscal permiten a organizaciones criminales financiar esquemas de corrupción orientados a colocar personas afines en posiciones estratégicas dentro de gobiernos y organismos públicos.

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La investigación de MCCI recuerda que no sería la primera ocasión en que familiares de presuntos integrantes del crimen organizado ocupan cargos relevantes en el sistema aduanero mexicano. Entre los antecedentes destaca el nombramiento de Julio César Carmona Angulo, hermano del empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, como administrador de la Aduana de Reynosa en 2019.

Las investigaciones y antecedentes judiciales de Óscar Juraidini

El nombre de Óscar Guillermo Juraidini Silva también aparece en expedientes judiciales mexicanos. El 15 de febrero de 2025, autoridades federales aseguraron dos tractocamiones y dos semirremolques con combustible durante un operativo realizado en el municipio de China, Nuevo León.

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Una declaración de situación patrimonial de Analee de Jesús Juraidini Silva muestra su rol como jefa de departamento en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. (X: Mexicanos contra la corrupción)

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/NL/CHN/0000526/2025 por el delito de transporte ilícito de hidrocarburos. Posteriormente, un juez calificó como ilegal la detención de dos personas involucradas y dictó el sobreseimiento del caso.

Tras acreditar la propiedad de las unidades aseguradas, Juraidini obtuvo un amparo para recuperar los vehículos y el combustible incautado.

En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó recientemente que identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias financieras relacionadas con los sujetos sancionados por Estados Unidos, por lo que fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas.

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