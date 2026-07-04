¿Quién ganará entre México e Inglaterra? Este es el pronóstico que anticipa el pase a cuartos de final

El choque entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca será más que un simple partido de octavos de final: enfrentará dos presentes sólidos, una rivalidad histórica y un escenario donde los fantasmas suelen pesar tanto como el momento futbolístico.
El Tri llega como anfitrión e invicto, mientras que los Tres Leones arriban tras superar varios obstáculos en la fase de grupos y una clasificación dramática en dieciseisavos.
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A continuación, se explora cómo llegan ambas selecciones, el peso de los antecedentes y los porcentajes que anticipan el resultado en la capital mexicana.
México e Inglaterra: invictos, pero con realidades opuestas en los octavos
Ambos equipos arribaron a octavos tras superar fases de grupos exigentes y ganar sus respectivos duelos de eliminación directa, aunque con diferencias notables en las formas.
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México:
- 4 victorias consecutivas en el Mundial 2026.
- 8 goles anotados, con Julián Quiñones y Raúl Jiménez como referentes ofensivos.
- 0 goles recibidos gracias a una línea defensiva impenetrable encabezada por Johan Vásquez y César Montes.
Inglaterra:
- 3 victorias y 1 empate, con 8 goles a favor y 3 en contra.
- Sufrió para clasificar en la ronda anterior, remontando en los minutos finales ante República Democrática del Congo.
- Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice encabezan una plantilla valuada en mil 360 millones de euros.
Así, aunque ambos conjuntos llegan invictos, la Selección Mexicana ha mostrado mayor regularidad y seguridad en todas las zonas durante el torneo.
El Estadio Azteca como fortaleza mexicana y presión para los ingleses
El Estadio Azteca ha sido históricamente un escenario adverso para las selecciones europeas y, en especial, para Inglaterra. Los datos históricos refuerzan esta narrativa.
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- México solamente ha perdido dos partidos oficiales en el Azteca desde 1966.
- Ningún equipo europeo ha vencido a México en partidos oficiales en el recinto.
- Frente a Inglaterra en el Azteca: 2 victorias mexicanas y 1 empate.
- En el historial de enfrentamientos, Inglaterra suma 6 victorias, México 2 y 1 empate en nueve partidos.
La altitud, el ambiente y la presión local suelen ser factores determinantes que han dificultado históricamente el desempeño de los ingleses, quienes nunca han conseguido una victoria en territorio mexicano.
Pronóstico y probabilidades finales para el partido
El análisis estadístico anticipa un partido muy cerrado, donde el contexto local y la fortaleza en el plantel de México pueden inclinar la balanza.
- Probabilidad de empate en 90 minutos: 50%
- Probabilidad de victoria de México en tiempo regular: 25%
- Probabilidad de victoria de Inglaterra en tiempo regular: 25%
- Probabilidad de victoria de México en tiempo extra: 35%
- Probabilidad de victoria de Inglaterra en tiempo extra: 30%
- Probabilidad de definición por penales: 35%
- Probabilidad de clasificación de México: 55%
- Probabilidad de clasificación de Inglaterra: 45%
De esta manera, el marcador anticipado para cruce sería un 2-1 a favor de México en tiempo extra, sin descartar la gran posibilidad de los penales, resultado que reflejaría la combinación de localía, solidez y peso histórico en el Coloso de Santa Úrsula.
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