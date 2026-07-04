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¿Quién ganará entre México e Inglaterra? Este es el pronóstico que anticipa el pase a cuartos de final

El Tri parte como anfitrión e invicto contra los Tres Leones, que avanzaron tras una clasificación dramática en dieciseisavos

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Copa Mundial FIFA, el número 26, logo FIFA, bandera de México, escudo de la selección mexicana, bandera de Inglaterra, escudo de la selección inglesa, fondo tecnológico.
El duelo en el Estadio Azteca enfrentará a una Selección Mexicana con cuatro triunfos y la portería en cero ante un cuadro inglés con una de las plantillas más caras del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El choque entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca será más que un simple partido de octavos de final: enfrentará dos presentes sólidos, una rivalidad histórica y un escenario donde los fantasmas suelen pesar tanto como el momento futbolístico.

El Tri llega como anfitrión e invicto, mientras que los Tres Leones arriban tras superar varios obstáculos en la fase de grupos y una clasificación dramática en dieciseisavos.

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Inglaterra se clasificó a octavos con un agónico doblete de Harry Kane ante República Democrática del Congo. REUTERS/Claudia Greco
Inglaterra se clasificó a octavos con un agónico doblete de Harry Kane ante República Democrática del Congo. REUTERS/Claudia Greco

A continuación, se explora cómo llegan ambas selecciones, el peso de los antecedentes y los porcentajes que anticipan el resultado en la capital mexicana.

México e Inglaterra: invictos, pero con realidades opuestas en los octavos

Ambos equipos arribaron a octavos tras superar fases de grupos exigentes y ganar sus respectivos duelos de eliminación directa, aunque con diferencias notables en las formas.

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México:

  • 4 victorias consecutivas en el Mundial 2026.
  • 8 goles anotados, con Julián Quiñones y Raúl Jiménez como referentes ofensivos.
  • 0 goles recibidos gracias a una línea defensiva impenetrable encabezada por Johan Vásquez y César Montes.
Mundial 2026 - México - Ecuador
Julián Quiñones y Raúl Jiménez llegan como máximas referencias mexicanas al encuentro. (Yuri CORTEZ / AFP)

Inglaterra:

  • 3 victorias y 1 empate, con 8 goles a favor y 3 en contra.
  • Sufrió para clasificar en la ronda anterior, remontando en los minutos finales ante República Democrática del Congo.
  • Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice encabezan una plantilla valuada en mil 360 millones de euros.

Así, aunque ambos conjuntos llegan invictos, la Selección Mexicana ha mostrado mayor regularidad y seguridad en todas las zonas durante el torneo.

El Estadio Azteca como fortaleza mexicana y presión para los ingleses

El Estadio Azteca ha sido históricamente un escenario adverso para las selecciones europeas y, en especial, para Inglaterra. Los datos históricos refuerzan esta narrativa.

  • México solamente ha perdido dos partidos oficiales en el Azteca desde 1966.
  • Ningún equipo europeo ha vencido a México en partidos oficiales en el recinto.
  • Frente a Inglaterra en el Azteca: 2 victorias mexicanas y 1 empate.
  • En el historial de enfrentamientos, Inglaterra suma 6 victorias, México 2 y 1 empate en nueve partidos.
El Estadio Ciudad de México es un escenario históricamente adverso para los ingleses, con derrotas dolorosas como la sufrida ante la Argentina de Diego Armando Maradona. REUTERS/Kai Pfaffenbach
El Estadio Ciudad de México es un escenario históricamente adverso para los ingleses, con derrotas dolorosas como la sufrida ante la Argentina de Diego Armando Maradona. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La altitud, el ambiente y la presión local suelen ser factores determinantes que han dificultado históricamente el desempeño de los ingleses, quienes nunca han conseguido una victoria en territorio mexicano.

Pronóstico y probabilidades finales para el partido

El análisis estadístico anticipa un partido muy cerrado, donde el contexto local y la fortaleza en el plantel de México pueden inclinar la balanza.

  • Probabilidad de empate en 90 minutos: 50%
  • Probabilidad de victoria de México en tiempo regular: 25%
  • Probabilidad de victoria de Inglaterra en tiempo regular: 25%
  • Probabilidad de victoria de México en tiempo extra: 35%
  • Probabilidad de victoria de Inglaterra en tiempo extra: 30%
  • Probabilidad de definición por penales: 35%
  • Probabilidad de clasificación de México: 55%
  • Probabilidad de clasificación de Inglaterra: 45%
Aunque Inglaterra parte como favorita por su plantel repleto de estrellas en Europa, el modelo proyecta una victoria cerrada para el Tri, que se valdrá de su gran momento y del impulso de su afición en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Raquel Cunha
Aunque Inglaterra parte como favorita por su plantel repleto de estrellas en Europa, el modelo proyecta una victoria cerrada para el Tri, que se valdrá de su gran momento y del impulso de su afición en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, el marcador anticipado para cruce sería un 2-1 a favor de México en tiempo extra, sin descartar la gran posibilidad de los penales, resultado que reflejaría la combinación de localía, solidez y peso histórico en el Coloso de Santa Úrsula.

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