Comienzan los cuartos de final del futbol americano colegial: cuándo y dónde ver en México

Este cierre de 2025 y el comienzo del 2026 estará cargado de actividad en los emparrillados. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

Como ya es una tradición de cada temporada, el cierre del año y el comienzo del siguiente estará cargado de intensa actividad de postemporada en el fútbol americano colegial.

Cada uno de los equipos competirá intensamente por ver quién será el campeón de esta temporada y llegar a la gran final, la cual se disputará el 19 de enero en el Hard Rock Stadium de Miami.

Enfrentamientos de cuartos de final

Miami Hurricanes vs Ohio State Buckeyes

Ohio State busca repetir el campeonato nacional tras vencer a Notre Dame a principios del 2025. (Robert Goddin-Imagn Images)

La Universidad de Miami llega a este duelo tras una victoria clave en la primera ronda de postemporada, superando como visitante a Texas A&M y rompiendo todos los pronósticos iniciales.

Este triunfo disipó las dudas sobre su presencia en los playoffs, ya que algunos analistas argumentaban que el boleto debió ser para Notre Dame.

A pesar de partir nuevamente como víctimas, los Hurricanes buscarán dar la sorpresa y conseguir su clasificación a semifinales.

Por otra parte, Ohio State llegan a este enfrentamiento tras descansar en la primera ronda y enfrentarán la postemporada como actual campeón nacional, luego de imponerse a Notre Dame a inicios de 2025.

Con esa experiencia en grandes escenarios, los Buckeyes buscan el bicampeonato y consolidar su dominio.

Oregon Ducks vs Texas Tech Raiders

La gran defensa de Texas Tech se enfrentará al talento de la ofensiva de los Patos de Oregon. (Jerome Miron-Imagn Images)

El primer juego de 2026 promete ser el duelo más equilibrado de estos cuartos de final. Aunque Texas Tech presume ser una de las defensas más sólidas en toda la nación, los Patos de Oregon llegan motivados tras vencer a James Madison en la primera ronda.

De la mano de Dante Moore, mariscal seguido por varios equipos de la NFL, los Ducks buscarán replicar su explosiva actuación de hace un par de semanas, donde anotaron 51 puntos.

Alabama Crimson Tide vs Indiana Hoosiers

El mariscal de campo tendrá la oportunidad de mostrar su capacidad para llamar la atención de los equipos de la NFL. (AP Photo/Charlie Neibergall, Archivo)

Este es uno de los juegos más atractivos debido a la presencia de Fernando Mendoza, el mariscal de Indiana ganador del Heisman Trophy.

Con raíces cubanas, este talento proyectado como pick de primera ronda del próximo Draft NFL con posible destino en Raiders, Saints o Jets, tiene el escenario ideal para mostrar su talento ante los ojos de los gerentes generales.

Sin embargo, enfrente lo espera un Alabama, quienes a pesar de no haber tenido su mejor temporada, siempre son un rival peligroso en este tipo de instancias.

Ole Miss Rebels vs Georgia Bulldogs

Los Bulldogs quieren mantener su tradición ganadora y avanzar a la siguiente fase. ( Brett Davis-Imagn Images)

Los Bulldogs son una universidad con rica tradición de éxitos deportivos y parten como favoritos en este duelo.

Sin embargo, Ole Miss buscará la sorpresa en una temporada marcada por un gran desempeño ofensivo, a pesar de la ausencia de Jaxson Dart, quien se unió a los New York Giants de la NFL antes de que iniciara la campaña.

Cuándo y dónde ver los juegos en México

Como cada año, ESPN llevará la transmisión de todos los juegos de la postemporada. (Craig Strobeck-Imagn Images)

Si no sabes qué hacer este cierre de año mientras tu familia o amigos preparan la cena, o qué ver el primer día del 2026 para acompañar el recalentado, el fútbol americano colegial siempre es la opción perfecta.

A continuación, en Infobae México te presentamos el calendario completo para los juegos de postemporada:

Miami Hurricanes vs Ohio State Buckeyes

Miércoles 31 de diciembre

AT&T Stadium (Arlington, Texas)

7:30 p.m. ET (6:30 p.m. CDMX), ESPN

Oregon Ducks vs Texas Tech Raiders

Jueves 1° de enero

Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

Mediodía ET (11 a.m. CDMX), ESPN

Alabama Crimson Tide vs Indiana Hoosiers

Jueves 1° de enero

Rose Bowl (Pasadena, California)

4 p.m. ET (3:00 p.m. CDMX), ESPN

Ole Miss Rebels vs Georgia Bulldogs

Jueves 1° de enero

Caesars Superdome (New Orleans)

8 p.m. ET (7 p.m. CDMX), ESPN

Estos ocho equipos lucharán por el Campeonato Nacional del Futbol Americano Colegial en los Estados Unidos y sin duda, serán encuentros que nos brindarán grandes emociones para comenzar el año.