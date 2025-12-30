Cruz Azul estaría interesado en la llegada de César Montes para el Clausura 2026

César Montes milita actualmente en el Lokomotiv de Moscú. (Jerome Miron-Imagn Images)

A menos de dos semanas del arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul continúa con la planeación de su plantel sin refuerzos confirmados.

Más allá del nombre del delantero colombiano Miguel Borja, cuya posible incorporación no ha sido oficializada, la directiva celeste mantiene abiertas distintas alternativas para fortalecer al equipo que dirigirá Nicolás Larcamón en su primer certamen al frente de la institución.

En este escenario, el nombre de César Montes se sumó a los reportes vinculados con La Noria. El defensor mexicano, actualmente en el Lokomotiv de Moscú, apareció en el radar del club luego de que se diera a conocer que la directiva cementera habría consultado su situación contractual.

Primer acercamiento de Cruz Azul por la situación contractual de César Montes

(Especial)

De acuerdo con información de David Espinosa, periodista de Fox Sports México, la directiva de Cruz Azul, encabezada en el área deportiva por Iván Alonso, realizó un acercamiento con el Lokomotiv de Moscú para conocer la situación de Montes.

El reporte precisa que no existe, por ahora, una oferta formal ni negociaciones en curso, aunque el interés habría sido exploratorio.

Cesar Montes, de 28 años, ha desarrollado su carrera profesional en clubes como Cimarrones de Sonora, Rayados de Monterrey, Espanyol de Barcelona y Almería, antes de su llegada al futbol ruso.

Su experiencia internacional y regularidad con la selección mexicana lo colocan como uno de los defensores con mayor recorrido entre los jugadores nacionales en activo.

Las circunstancias deportivas que explicarían el interés por el defensor mexicano

(IMAGN IMAGES/Jerome Miron)

El interés de Cruz Azul por reforzar su zaga central se da en un contexto marcado por la lesión de Jesús Orozco Chiquete, sufrida durante la pasada Liguilla, la cual lo mantendrá fuera de actividad durante varios meses.

Esta situación reduce las opciones defensivas disponibles para Nicolás Larcamón, quien actualmente cuenta con Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira para esa zona del campo.

A ello se suma que Montes, Ditta y el propio Orozco Chiquete forman parte del grupo de defensores considerados por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, lo que podría derivar en ausencias durante instancias clave del torneo.

Ante este panorama, la directiva celeste aseguró recientemente la carta del juvenil Jorge Rodarte, de 21 años, quien se encontraba a préstamo procedente de Mineros de Zacatecas, como parte de la estrategia para reforzar la profundidad del plantel.