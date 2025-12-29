Liga MX Femenil: a qué hora y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026

Las Amazonas buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla general, pero toda la liga buscará evitar que gane un nuevo torneo. (EFE/Miguel Sierra.)

El Torneo Clausura 2026 marca el regreso de la Liga MX Femenil, con el foco puesto en el reto que representa para Tigres defender el título y reafirmar su papel como referencia en el fútbol femenino nacional.

La competencia se reanuda desde los primeros días del próximo año, tras el receso invernal, dando inicio a una temporada en la que la batalla por el campeonato genera expectativa en todo el país.

Las Amazonas llegan como el equipo a vencer después de conquistar su séptima corona, tras imponerse a América en la final del Apertura 2025. Con este logro, el equipo dirigido por el técnico español Pedro Martínez Losa se consolidó como el más exitoso en la historia de la Liga MX Femenil, ampliando su ventaja en títulos respecto a las Rayadas, que ocupan el segundo lugar del palmarés con cuatro campeonatos. El objetivo inmediato para las campeonas es repetir el oro y fortalecer su legado en una liga cada vez más competitiva.

Las Amazonas se coronaron con el séptimo título (X/ @TigresFemenil)

¿Cómo se perfila el torneo Clausura 2026?

Además de Tigres, seis equipos se perfilan como protagonistas y aspirantes serios al trofeo. Rayadas, con un historial ganador y presencia constante en la lucha por el título, encabezan la lista de rivales directos.

América, subcampeón actual, buscará revancha y consolidar su proyecto rumbo al éxito. Chivas y Cruz Azul aparecen como contendientes tras sus recientes campañas, mientras Pachuca completa el grupo de favoritas gracias a su proyección y resultados previos. Estos clubes representan amenazas reales al dominio de Tigres y contribuyen a la competitividad que caracteriza el inicio del Clausura 2026.

Cruz Azul Femenil quiere ser la sorpresa de este torneo y buscará dar pelea a las máximas ganadoras. (X@AzulFemenil)

¿A qué hora y dónde ver la Jornada 1?

La Jornada 1 contempla nueve encuentros distribuidos en tres días, con horarios y canales de transmisión confirmados. La actividad comienza el domingo 4 de enero:

Chivas recibe a Atlético de San Luis a las 11:00 en el Estadio Akron (FOX)

Pumas enfrenta a Querétaro a las 12:00 en el Estadio Olímpico Universitario (ViX, TUDN)

Necaxa será local ante Tigres a las 16:00 en el Estadio Victoria (ViX, TUDN)

Rayadas se miden con Puebla a las 18:00 en el Estadio BBVA (ViX, TUDN)

Lunes 5 de enero

León recibe a Cruz Azul a las 18:00 en el Estadio Nou Camp (FOX)

Toluca enfrenta a Tijuana también a las 18:00 en el Estadio Nemesio Diez (ViX,TUDN)

Santos Laguna ante América a las 20:06 en el Estadio TSM Corona (FOX)

Martes 6 de enero

Atlas contra Pachuca a las 19:00 en el Estadio Jalisco (FOX)

Mazatlán recibirá a Juárez a las 21:06 en el Estadio El Encanto (FOX)

El arranque del Clausura 2026 reúne a todos los equipos con la meta de alcanzar el protagonismo y la gloria, en una primera fecha que promete emociones y rivalidades a lo largo del campeonato.