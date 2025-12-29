El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados

Lucas Ocampos mandó un mensaje en redes sociales tras sufrir una parálisis facial (REUTERS/Daniel Becerril)

La condición médica de Lucas Ocampos ha alterado profundamente los planes de Rayados de Monterrey a pocos días del inicio de la pretemporada, según el comunicado difundido por el club. El atacante argentino de 31 años fue diagnosticado con parálisis facial de hemicara izquierda —de probable origen viral— y permanecerá bajo observación médica durante, al menos, siete días.

Esta situación alarmó al equipo y a Ocampos, pues desde noviembre el jugador se alejó de las canchas, ya que se fracturó la muñeca y no pudo disputar la liguilla del Apertura 2025. Ahora con la parálisis facial que tuvo, su regreso a la cancha será paulatino y hasta que reciba el alta médica.

Luego de que el club Monterrey confirmó su diagnóstico, Ocampos usó sus redes sociales para mandar un breve mensaje sobre cómo se encuentra y lo que espera para este fin de año, pues los problemas de salud lo han afectado.

Lucas Ocampos sufre parálisis facial (X/ @Rayados)

Este fue el mensaje que Lucas Ocampos tras sufrir una parálisis facial

A través de su cuenta oficial de Instagram subió una imagen en la que apareció con un parche en el ojo, esto debido a la parálisis facial que sufrió. Se tomó una selfie y la compartió en sus historias temporales. Acompañó la imagen con un breve mensaje en el que esperó que las cosas mejoren para el próximo mes, esto por todo lo que ha enfrentado en el cierre del año.

“Enero será mejor. Positivo”, fue lo compartió en redes sociales.

Mientras tanto, su regreso a la competencia y su participación en el arranque del Clausura 2026 quedan sujetas a la evolución clínica que muestren los próximos días, el cuerpo técnico priorizará su plena recuperación sobre las exigencias deportivas inmediatas.

Lucas Ocampos subió una foto a Instagram tras sufrir una parálisis facial (IG/ @lucasocampos11)

De acuerdo con la información oficial divulgada este 28 de diciembre, Ocampos ha sido descartado tanto para el enfrentamiento inicial frente a la Universidad de Guadalajara como para cualquier posible compromiso ante Atlas o Chivas, si la escuadra avanza de fase en el certamen.

La ausencia del delantero no solo representa una baja sensible, sino que también genera dudas en torno a su inclusión en la plantilla que abrirá la temporada de la Liga MX contra Toluca, decisión que será evaluada a lo largo de la próxima semana en función de su respuesta al tratamiento.

La prioridad absoluta de la institución, subraya el club en el comunicado que difundió, es la salud e integridad del futbolista: “El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada.” Durante este periodo, Lucas Ocampos será monitoreado por un especialista, con un seguimiento diario para establecer el momento indicado de su reincorporación a la actividad física.