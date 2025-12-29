Lucas Ocampos sufre parálisis facial: ¿Cuál es el estado de salud del jugador de Rayados?

Lucas Ocampos sufrió parálisis facial (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club de Futbol Monterrey informó que el futbolista Lucas Ocampos presentó una parálisis facial, por lo que será baja del equipo para la pretemporada del Clausura 2026. Este domingo 28 de diciembre, el conjunto regiomontano compartió un comunicado en el que explicó la situación de salud del futbolista.

Rayados explicó que Lucas Ocampo fue diagnosticado con parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ante este diagnóstico, el jugador argentino deberá guardar reposo durante siete días, mientras el cuerpo médico evaluará diariamente su evolución clínica para determinar el momento en que podrá reincorporarse a los entrenamientos grupales y recuperar su forma deportiva.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica. El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada”, se lee en el comunicado.

¿Cuál es el estado de salud de Lucas Ocampo?

Lucas Ocampos sufre parálisis facial (X/ @Rayados)

Según el comunicado de Rayados de Monterrey, Ocampos fue examinado por un especialista para establecer el tratamiento adecuado, y su progreso será monitoreado bajo criterios médicos estrictos. La entidad subraya que el retorno deportivo del atacante dependerá exclusivamente de la evolución registrada durante este periodo inicial de reposo.

La situación médica de Ocampos tiene repercusiones directas en la preparación de Rayados Monterrey de cara a la Copa Pacífica, torneo amistoso que se disputará en Guadalajara. De acuerdo con la información oficial, el delantero quedó descartado para el viaje y no será considerado para el encuentro frente a la Universidad de Guadalajara ni para los posibles compromisos ante Atlas o Chivas, en caso de avanzar en el certamen.

Lucas Ocampos subió una foto a Instagram tras sufrir una parálisis facial (IG/ @lucasocampos11)

Incertidumbre para la Jornada 1 y ambiente en el club

Además de los efectos inmediatos en la pretemporada, la recuperación de Lucas Ocampos genera incertidumbre sobre su participación en la Jornada 1 de la liga mexicana ante Toluca. El cuerpo técnico de Rayados Monterrey evaluará el estado físico del jugador a lo largo de la semana antes de tomar una decisión definitiva sobre su inclusión en el primer partido del campeonato, dado que la prioridad es preservar la salud del futbolista.

Ocampos se fracturó la muñeca tras un accidente en un scooter eléctrico, así que se perdió la liguilla del Apertura 2025 (REUTERS/Cristian De Marchena)

Pese al contexto, la directiva del club mantiene un entorno de tranquilidad y sustenta la expectativa de que Ocampos pueda reincorporarse tan pronto como lo permita su recuperación médica. La entidad reiteró la importancia de atender la evolución del jugador y decidió priorizar en todo momento el bienestar y la integridad del futbolista por encima de cualquier urgencia deportiva.

Cabe recordar que a finales de noviembre, Ocampos se fracturó la muñeca tras un accidente en un scooter eléctrico, así que se perdió la liguilla del Apertura 2025.