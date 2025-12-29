Chivas golea a Irapuato en su primer partido de pretemporada

Ángel Sepúlveda brilla con par de asistencias en su debut con el Guadalajara (Instagram: @chivas)

El Guadalajara regresó a la acción con su primer partido amistoso tras los entrenamientos en Barra de Navidad y goleó 4-0 a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez, de cara al Clausura 2026.

Este enfrentamiento permitió a Gabriel Milito evaluar el funcionamiento del equipo y probar variantes dentro del once inicial con los nuevos refuerzos: Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín.

Qué sucedió en el partido

El Guadalajara mostró rotaciones durante el segundo tiempo (Instagram: @chivas)

Apenas 8 minutos después del silbatazo inicial, Ángel Sepúlveda se hizo presente con una asistencia para Roberto Alvarado, quien empujó el balón al fondo de las redes y abrió el marcador para las Chivas.

Al minuto 41, el ex delantero de Cruz Azul volvió a brillar con un pase a Richard Ledezma, quien puso el 2-0 antes de terminar la primera mitad.

El juvenil rojiblanco, Samir Inda extendió la ventaja a 3-0 apenas iniciada la etapa complementaria, mientras que al 49′, Sergio Aguayo sentenció la goleada, poniendo el 4-0 definitivo.

Con este triunfo, el Guadalajara arrancó con el pie derecho su preparación para el Clausura 2026. Su próximo amistoso será el 3 de enero ante Atlas a las 20:45 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco como parte del cuadrangular de la Copa por la Paz, donde Rayados y Leones Negros también estarán presentes.

Peleas en los alrededores del recinto

Al exterior del Estadio Sergio León Chávez aficionados de Irapuato lanzaron piedras a personas que portaban la camiseta de Chivas. (X/ @2Chivamister)

Un enfrentamiento entre aficionados de Irapuato FC y Chivas generó una fuerte movilización policiaca horas antes del amistoso de este domingo 28 de diciembre en el Estadio Sergio León Chávez, en Irapuato, Guanajuato.

El incidente estalló sobre la Avenida Guerrero, cerca del estadio, cuando la porra de Chivas chocó con la barra local. Lo que inició con agresiones verbales escaló rápidamente: insultos, lanzamiento de botellas de vidrio, piedras, palos y objetos metálicos alarmaron a los presentes.

De acuerdo con diversos reportes, aunque los elementos de seguridad patrullaban la zona durante el intercambio de objetos, no intervinieron de inmediato. Posteriormente, la llegada de la policía montada contribuyó a dispersar a los grupos y a contener el episodio de violencia.

Hasta el momento, los reportes de las autoridades indican que no hay registro de personas lesionadas ni cifras oficiales sobre detenidos, por lo cual habrá que estar al pendiente de alguna actualización en las últimas horas.

Cuál podría ser el once inicial de Chivas en este 2026

Los carrileros son la base del esquema de Gabriel Milito. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Para este encuentro, Gabriel Milito comenzó con su clásico 3-4-2-1 con Daniel Aguirre, Luis Romo y Miguel Tapias como centrales, Richard Ledezma y Brian “el Cotorro” González como carrileros, Omar Govea y Brian Gutiérrez en la contención; Roberto “El Piojo” Alvarado y Efraín Álvarez como interiores creativos, dejando a Ángel Sepúlveda en punta.

Luis Romo se mantiene como una pieza fundamental dentro del esquema del técnico argentino, capaz de darle salida al ataque de Chivas y avanzar al mediocampo cuando se requiere y mutar el esquema a 4-3-3 o 4-2-3-1.

La clave dentro del sistema que busca implementar Milito es la incorporación constante a la ofensiva de sus carrileros, obligando tanto a Piojo como Efraín a jugar más como interiores.