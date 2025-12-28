Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan pelea con piedras al exterior del Estadio Sergio León Chávez

Al exterior del Estadio Sergio León Chávez aficionados de Irapuato lanzaron piedras a personas que portaban la camiseta de Chivas. Crédito: X/ @2Chivamister

Un enfrentamiento entre aficionados de Irapuato FC y Chivas causó una fuerte movilización policiaca horas previas al partido amistoso de este domingo 28 de diciembre en el Estadio Sergio León Chávez, en Irapuato, Guanajuato. Según reportes difundidos en redes sociales, el incidente comenzó sobre Avenida Guerrero, en las inmediaciones del estadio, e implicó agresiones verbales y el lanzamiento de objetos entre los seguidores de ambos equipos.

De acuerdo con las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el altercado se originó cuando integrantes de la porra de Chivas transitaban por la zona antes del encuentro. El cruce se tornó tenso al producirse un roce con la barra local de Irapuato, hecho que derivó rápidamente en insultos y en un ambiente confrontativo entre ambas partes. Minutos después, la situación escaló y comenzaron a arrojarse objetos como botellas de vidrio, plástico, palos y objetos metálicos, generando alarma entre los asistentes.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a varios elementos de seguridad presentes en la zona, con patrullas y recorridos a pie por el perímetro del estadio. De acuerdo con los reportes, aunque los policías patrullaban la zona durante el intercambio de objetos, no intervinieron de inmediato. Posteriormente, la llegada de la policía montada contribuyó a dispersar a los grupos y a contener el episodio de violencia.

Aficionados de Irapuato y Chivas protagonizaron pelea previo al partido amistoso (X/ @2Chivamister)

Sobre posibles consecuencias, hasta el momento los reportes consultados no registran personas lesionadas ni cifras oficiales de detenidos. Las autoridades optaron por mantener la presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores del Estadio Sergio León Chávez, con el objetivo de evitar que se repitieran incidentes durante el desarrollo del partido amistoso.

Este partido de pretemporada enfrentó a dos clubes con antecedentes recientes: Chivas llegó tras su eliminación en los cuartos de final de la Liga MX, mientras que Irapuato venía de perder la final en la Liga de Expansión. La expectativa generada por ambos equipos y el interés de la afición se reflejaron en la circulación de videos del altercado y la asistencia de numerosos seguidores en las calles aledañas.

Al inicio del encuentro, el operativo de vigilancia continuó en las inmediaciones del estadio y la calma prevaleció, evidenciando que la movilización de la policía buscó resguardar el orden durante la jornada deportiva.