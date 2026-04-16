México

Programas del Bienestar 2026: lanzan AVISO importante de SEGURIDAD a los beneficiarios

La estructura de estas iniciativas abarca desde becas educativas hasta pensiones

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La apertura de inscripciones para estos programas continuará realizándose de manera periódica en 2026 (Foto: Banco del Bienestar)
La entrega de apoyos económicos bajo los Programas del Bienestar se ha convertido en un mecanismo clave para atender a los sectores de la población más expuestos en México (Foto: Banco del Bienestar)

La entrega de apoyos económicos bajo los Programas del Bienestar se ha convertido en un mecanismo clave para atender a los sectores de la población más expuestos en México. El gobierno federal distribuye estos recursos de manera directa, utilizando la tarjeta del Bienestar como herramienta principal para transferir fondos a millones de beneficiarios.

La estructura de estas iniciativas abarca diversas áreas: desde becas educativas destinadas a estudiantes de diferentes niveles, hasta pensiones para personas adultas mayores y apoyos a personas con discapacidad. Además, existen esquemas orientados a la capacitación laboral, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo formal y mejorar las condiciones de vida de quienes participan.

La estrategia de pagos escalonados del Programa Bienestar y Plenitud 2026 reduce aglomeraciones y prioriza la seguridad sanitaria de los adultos mayores. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)
La estrategia de pagos escalonados del Programa Bienestar y Plenitud 2026 reduce aglomeraciones y prioriza la seguridad sanitaria de los adultos mayores. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

Aviso importante a los beneficiarios de los Programas del Bienestar

La Secretaría de Bienestar alertó a los beneficiarios de los Programas del Bienestar sobre llamadas telefónicas que utilizan números supuestamente vinculados a la dependencia. Según Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría, los responsables de estas llamadas piden que las personas se comuniquen a otro número y difunden audios falsos que simulan su voz, con el objetivo de extorsionar.

Montiel Reyes pidió a la población no responder a estos intentos de fraude y aseguró que la Secretaría presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades. La funcionaria reiteró que ninguna gestión oficial solicita este tipo de contactos telefónicos y llamó a los beneficiarios a mantenerse atentos ante cualquier intento de engaño.

La Secretaría de Bienestar alertó a los beneficiarios de los Programas del Bienestar sobre llamadas telefónicas que utilizan números supuestamente vinculados a la dependencia (X@A_MontielR)
La Secretaría de Bienestar alertó a los beneficiarios de los Programas del Bienestar sobre llamadas telefónicas que utilizan números supuestamente vinculados a la dependencia (X@A_MontielR)

“Aviso importante. Me reportan que en diversos estados del país se están realizando llamadas desde supuestos números telefónicos de la Secretaría de Bienestar y de servidores públicos de la institución, solicitando que se comuniquen a otro número y reproduciendo audios falsos simulando mi voz con fines de extorsión. Les pido no caer en estas acciones que buscan engañar a las personas. Procederemos a presentar la denuncia correspondiente", escribió Reyes.

¿Cómo van los Programas del Bienestar?

Las pensiones del Bienestar tienen programada su siguiente dispersión de fondos para el mes de mayo. El último pago de este apoyo se realizó en marzo, por lo que los beneficiarios deberán esperar unas semanas más para recibir la nueva transferencia, conforme al calendario oficial del programa.

Por su parte, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro también cumplió con su agenda de registros durante marzo, permitiendo la incorporación de nuevos participantes al esquema. De acuerdo con lo establecido, el próximo pago para quienes forman parte de este programa está previsto para el 28 del mes en curso, siguiendo la fecha habitual de depósito.

Captura de pantalla de un feed de Facebook con varias publicaciones mostrando calendarios de pago para las Becas Benito Juárez y otros Programas del Bienestar
En Facebook proliferan grupos, en muchos de los cuales se difunde información no confirmada sobre los programas. (Facebook)

Estos esquemas de apoyo continúan operando conforme a lo previsto, manteniendo la periodicidad y el orden en la distribución de recursos. Los beneficiarios deben estar atentos a las fechas comunicadas oficialmente para evitar confusiones y asegurar el correcto acceso a los fondos asignados por los Programas del Bienestar.

Los pagos de las becas correspondientes al periodo marzo-abril comenzaron a distribuirse entre los beneficiarios, siguiendo el esquema acostumbrado y sin reportes de retrasos generalizados.

Finalmente, en el caso de la Beca Rita Cetina para primaria, el proceso de inscripción concluyó recientemente. Las autoridades informaron que pronto iniciará la entrega de tarjetas para quienes resultaron seleccionados, permitiendo así que puedan acceder a sus recursos sin contratiempos.

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