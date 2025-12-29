México Deportes

¿Qué jugadores de Chivas que fueron campeones en el 201 quedan en el club?

El plantel, ahora en manos de nuevas incorporaciones, encarará el Clausura 2026 decidido a romper con los patrones del pasado

El último campeonato de liga
El último campeonato de liga de las Chivas ocurrió en el 2017 (REUTERS)

De cara al Clausura 2026, la plantilla de Chivas ha sido reconfigurada profundamente. El entrenador Gabriel Milito impulsó una renovación que incluyó la salida de figuras como Javier Hernández, Alan Mozo y quienes fueron campeones en el 2017, Isaac Brizuela y Alan Pulido. Esta decisión forma parte de una “limpia de jugadores” orientada a iniciar una nueva etapa.

Después de más de ocho años desde el último título de liga, la directiva y el cuerpo técnico apuestan por un proyecto que ya no guardará vínculos con la generación más exitosa de la última década.

¿Qué jugadores de Chivas que fueron campeones en el 2017 quedan?

La salida de Isaac Brizuela y Alan Pulido marca el fin de una era para Chivas del Guadalajara, que afronta el Clausura 2026 sin ningún integrante de la plantilla campeona con Matías Almeyda en el Clausura 2017. Este cambio, confirmado en los días previos al arranque del nuevo torneo, cierra la última “época dorada” del club jalisciense.

Brizuela fue despedido mediante un video y un comunicado oficial, mientras que Pulido ya no figura en los planes del equipo y su futuro continúa en negociación.

La etapa de Isaac "El
La etapa de Isaac "El Cone" Brizuela con Chivas ha llegado a su fin. Así se despidió el delantero de la afición. Crédito: Fernando Carranza García (Cuartoscuro)

Ambos eran los últimos sobrevivientes de aquel equipo que, bajo la dirección de Matías Almeyda, conquistó la Liga MX en 2017 ante Tigres, con un gol de Pulido en la final. Además, cabe recordar que esa generación obtuvo la Copa MX, hoy desaparecida, logrando un doblete, y al año siguiente sumó la Concachampions.

Así, el Rebaño se prepara para una temporada completamente distinta, con una plantilla renovada y sin rastros de los futbolistas que protagonizaron una de las etapas más exitosas en la historia de Chivas, confirmando que los ciclos en el fútbol profesional se cierran dejando atrás a todos los miembros de una generación triunfadora.

¿Cuáles son todos los futbolistas que fueron campeones con Chivas en 2017?

La plantilla campeona de ese torneo estaba conformada por jugadores como Rodolfo Cota, Miguel Jiménez y Antonio Rodríguez en la portería; Jesús Sánchez, Jair Pereira, Carlos Salcido, Oswaldo Alanís, Edwin Hernández, Miguel Basulto, Hedgardo Marín y Miguel Ponce en defensa.

José Juan Vázquez, Néstor Calderón, Orbelín Pineda, Michael Pérez, Chofis López, Edson Torres y Rodolfo Pizarro en el mediocampo; además de Brizuela, Pulido, Carlos Fierro, Ángel Zaldívar y Michelle Benítez en la ofensiva.

(X / Chivas)
(X / Chivas)

Gabriel Milito: la esperanza de un nuevo campeonato para Chivas

La llegada de Gabriel Milito al banquillo de Guadalajara durante el segundo semestre de 2025 marcó un giro inesperado en la percepción de la afición, que, tras un periodo de incertidumbre, comenzó a responder con ovaciones en lugar de abucheos. El equipo vivió un periodo de fracasos y decepciones durante el año, acompañado de múltiples cambios en la dirección técnica que impactaron su rendimiento en el torneo que pasó.

En la primera mitad del año, el club atravesó una etapa crítica al contar con tres técnicos diferentes, lo que generó inestabilidad tanto dentro como fuera de la cancha. El nombramiento de Óscar García, conocido por su experiencia en La Masía del Barcelona, generó inicialmente entusiasmo entre los aficionados, quienes esperaban que su enfoque europeo aportara una renovación en la estrategia futbolística.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Guadalajara coach Gabriel Milito REUTERS/Eloisa Sanchez

Sin embargo, la esperanza inicial pronto se vio opacada por los resultados adversos y la falta de continuidad, lo que llevó a nuevas modificaciones en la dirección técnica. En mayo de 2025, el club anunció la contratación de Milito, quien, pese a enfrentar una eliminación temprana en la primera ronda de la Leagues Cup, logró una mejoría notable tanto en el desempeño individual como colectivo del plantel.

A pesar de que la eliminación en la Leagues Cup representó un golpe para el equipo, el cambio en la dinámica del juego y la actitud de los jugadores impulsó a la afición a modificar su postura, evidenciando un ambiente diferente en las gradas. El Rebaño mejoró su juego individual y colectivo y la afición cambió los abucheos por ovaciones para el técnico argentino, destaca la fuente original, subrayando el impacto positivo que tuvo el nuevo estratega en el ánimo rojiblanco.

