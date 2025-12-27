México Deportes

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

El Rey de Plata y Oro junto a los ganadores del Torneo ‘La Gran Alternativa’ encabezaron una noche inolvidable ante un lleno total

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) cerró el 2025 por todo lo alto con un Viernes Espectacular que superó expectativas. La Arena México presentó una entrada a reventar para despedir el año con una función cargada de emociones, donde Místico, Atlantis Jr. y Xelhua se robaron los reflectores al salir con la mano en alto en el combate estelar.

Desde el momento de su aparición, el público hizo sentir su respaldo al llamado “Rey de Plata y Oro”, quien mostró una actitud encendida desde el primer intercambio. A su lado estuvieron Atlantis Jr. y Xelhua, recientes triunfadores del Torneo La Gran Alternativa, quienes asumieron el reto de enfrentar a una peligrosa tercia integrada por Hechicero, Ángel de Oro y Yutani.

El Rey de Plata y Oro junto a otros luchadores dedicaron mensajes a la afición mexicana por las grandes entradas en las arenas del CMLL. Crédito: Cortesía CMLL

El equipo rudo apeló a la experiencia y a la estrategia para intentar inclinar la balanza a su favor. Ángel de Oro y Yutani confirmaron su buena química como pareja, mientras que la técnica depurada de Hechicero complicó por momentos a los técnicos. A pesar del castigo constante y de varias llaves bien aplicadas, la victoria se les negó.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Del lado técnico, la confianza jugó un papel clave. Atlantis Jr. y Xelhua aprovecharon el impulso anímico obtenido en semanas recientes para conectar espectaculares lances desde lo alto del ring. El desenlace llegó cuando Místico tomó el control del combate y definió con la histórica “Mística” sobre Hechicero, provocando una ovación total en la catedral de la lucha libre.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

En la lucha semifinal, Máscara Dorada y Titán demostraron que la combinación de velocidad y sincronía puede imponerse a la fuerza, al superar a Soberano Jr. y Niebla Roja en un duelo de alto nivel.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Las emociones continuaron con la participación de Blue Panther y Atlantis, quienes junto a Star Jr. derrotaron a Volador Jr., Magnus y Vegas Depredadores.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

En otro encuentro, Hijo del Villano III y Villano III Jr. fueron descalificados tras excederse en el castigo sobre Futuro, sin que Max Star pudiera frenar el daño.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

La rama femenil también encendió la noche. India Sioux y La Jarochita se llevaron la victoria por descalificación en dos caídas consecutivas ante Zeuxis y Sanely.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

La función abrió con el triunfo de Pequeño Magia, Kaligua y Angelito sobre Mercurio, Minos I y Minos II, sellando una velada que confirmó el gran momento del CMLL.

