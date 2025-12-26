México Deportes

Texans vs Chargers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL

Ambos equipos llegan en zona de Playoffs y aún mantienen aspiraciones divisionales

Guardar
(Thomas Shea-Imagn Images)
(Thomas Shea-Imagn Images)

La Semana 17 de la NFL incluye actividad en sábado con un enfrentamiento que reedita un cruce reciente de postemporada.

Los Houston Texans visitan Inglewood, California, para medirse a los Los Angeles Chargers en un duelo que mantiene implicaciones directas en la lucha por los Playoffs y por el liderato divisional en la Conferencia Americana.

Antecedente reciente entre Texans y Chargers en Playoffs

(Kevin Jairaj-Imagn Images)
(Kevin Jairaj-Imagn Images)

Texans y Chargers se enfrentaron en la ronda de comodines de la temporada pasada, un partido que terminó con victoria de Houston por marcador de 32-12.

Aquel encuentro quedó marcado por la actuación del quarterback Justin Herbert, quien fue interceptado en cuatro ocasiones, luego de haber lanzado solo tres intercepciones durante toda la temporada regular.

Ese antecedente añade contexto a un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos, que llegan con aspiraciones vigentes de ganar sus respectivas divisiones en la presente campaña.

Horario y sede del Texans vs Chargers en la Semana 17

(Thomas Shea-Imagn Images)
(Thomas Shea-Imagn Images)

El partido entre Houston Texans y Los Angeles Chargers está programado para este sábado 27 de diciembre en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, al sur de California. El kickoff será a las 13:30 horas, tiempo local, lo que corresponde a las 15:30 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver en México y cómo llegan ambos equipos

(Kevin Jairaj-Imagn Images)
(Kevin Jairaj-Imagn Images)

En México, el encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de NFL Network. Además, estará disponible en NFL Game Pass, mediante la plataforma de DAZN.

De cara a la Semana 17, ambos equipos se encuentran en zona de clasificación a los Playoffs.

Houston registra marca de 10-5, tras encadenar siete victorias consecutivas, aunque viene de un partido complicado ante los Raiders.

Actualmente, los Texans ocupan el último puesto de comodín en la AFC y aún tienen posibilidades de alcanzar a Jacksonville, líder de la División Sur con récord de 11-4.

Defensivamente, Houston es el mejor equipo de la liga en yardas permitidas y puntos recibidos por partido, mientras que su ofensiva se ubica en el lugar 19 de la NFL en ambas categorías, con cinco partidos anotando al menos 20 puntos.

Los Chargers, pese a las lesiones en su línea ofensiva, llegan con marca de 11-4, un juego por delante de los Texans.

De mantenerse este escenario, serían el primer comodín de la Conferencia Americana, aunque todavía tienen oportunidad de dar alcance a los Broncos, actuales líderes de la AFC con récord de 12-3

Temas Relacionados

TexansChargersFutbol AmericanoNFLmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Turco Mohamed celebra Navidad lanzando dardo a los rivales: “Copas sobran”

El técnico del Toluca presumió sus títulos tras conquistar el bicampeonato de la Liga MX

Turco Mohamed celebra Navidad lanzando

Ravens vs Packers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL

El partido se jugará en Lambeau Field este sábado 27 de diciembre por la noche

Ravens vs Packers: horario y

Chicote Calderón podría regresar al América rumbo al Clausura 2026

El futbolista tuvo una etapa previa con el América, donde fue parte del esquema de André Jardine y de los títulos recientes

Chicote Calderón podría regresar al

Mercedes Roa, influencer mexicana revela grave diagnóstico tras ser agredida en Francia

La influencer de futbol compartió que sufrió lesiones severas en la rodilla

Mercedes Roa, influencer mexicana revela

Alberto Lati califica como “decepción” la temporada 2025 de Pumas

El analista considera que el equipo universitario no tuvo los argumentos deportivos para competir por campeonatos y calificó el año como decepcionante

Alberto Lati califica como “decepción”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carlos Tafolla, diputado independiente de

Carlos Tafolla, diputado independiente de Uruapan, pedirá a EEUU investigar el asesinato de Carlos Manzo

Agencias de seguridad de 14 países y EEUU operan en territorio mexicano, según Relaciones Exteriores

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

¿Está enferma? Florinda Meza confiesa

¿Está enferma? Florinda Meza confiesa que le cortaron un pedazo de oreja para doloroso tratamiento

Natalia Lafourcade comparte la primera foto de su bebé y enternece las redes: “Mi palomita de maíz”

Angélica Vale revela su nueva vida: así celebró su primera Navidad tras separarse de Otto Padrón

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade?

Muere Jorge Lozano Soriano, creador de ‘Mujer, casos de la vida real’ y amigo cercano de Silvia Pinal

DEPORTES

Turco Mohamed celebra Navidad lanzando

Turco Mohamed celebra Navidad lanzando dardo a los rivales: “Copas sobran”

Ravens vs Packers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL

Chicote Calderón podría regresar al América rumbo al Clausura 2026

Mercedes Roa, influencer mexicana revela grave diagnóstico tras ser agredida en Francia

Alberto Lati califica como “decepción” la temporada 2025 de Pumas