Texans vs Chargers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL

La Semana 17 de la NFL incluye actividad en sábado con un enfrentamiento que reedita un cruce reciente de postemporada.

Los Houston Texans visitan Inglewood, California, para medirse a los Los Angeles Chargers en un duelo que mantiene implicaciones directas en la lucha por los Playoffs y por el liderato divisional en la Conferencia Americana.

Antecedente reciente entre Texans y Chargers en Playoffs

Texans y Chargers se enfrentaron en la ronda de comodines de la temporada pasada, un partido que terminó con victoria de Houston por marcador de 32-12.

Aquel encuentro quedó marcado por la actuación del quarterback Justin Herbert, quien fue interceptado en cuatro ocasiones, luego de haber lanzado solo tres intercepciones durante toda la temporada regular.

Ese antecedente añade contexto a un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos, que llegan con aspiraciones vigentes de ganar sus respectivas divisiones en la presente campaña.

Horario y sede del Texans vs Chargers en la Semana 17

El partido entre Houston Texans y Los Angeles Chargers está programado para este sábado 27 de diciembre en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, al sur de California. El kickoff será a las 13:30 horas, tiempo local, lo que corresponde a las 15:30 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver en México y cómo llegan ambos equipos

En México, el encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de NFL Network. Además, estará disponible en NFL Game Pass, mediante la plataforma de DAZN.

De cara a la Semana 17, ambos equipos se encuentran en zona de clasificación a los Playoffs.

Houston registra marca de 10-5, tras encadenar siete victorias consecutivas, aunque viene de un partido complicado ante los Raiders.

Actualmente, los Texans ocupan el último puesto de comodín en la AFC y aún tienen posibilidades de alcanzar a Jacksonville, líder de la División Sur con récord de 11-4.

Defensivamente, Houston es el mejor equipo de la liga en yardas permitidas y puntos recibidos por partido, mientras que su ofensiva se ubica en el lugar 19 de la NFL en ambas categorías, con cinco partidos anotando al menos 20 puntos.

Los Chargers, pese a las lesiones en su línea ofensiva, llegan con marca de 11-4, un juego por delante de los Texans.

De mantenerse este escenario, serían el primer comodín de la Conferencia Americana, aunque todavía tienen oportunidad de dar alcance a los Broncos, actuales líderes de la AFC con récord de 12-3