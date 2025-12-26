Cuánto dinero costó el outfit que Alexis Vega presumió tras conseguir el bicampeonato con Toluca

Alexis Vega fue pieza clave para que Toluca consiguiera el bicampeonato (REUTERS)

En la final del Apertura 2025, Alexis Vega fue una de las figuras centrales. El delantero mexicano regresó al terreno de juego después de una ausencia de mes y medio y, pese a no encontrarse plenamente recuperado, fue el encargado de ejecutar el penal definitivo que otorgó el segundo título consecutivo a los Diablos Rojos

Poco después de coronarse campeón, Vega participó en una convivencia con Bryan Paik, momento en el que dio a conocer el costo de uno de sus atuendos, compuesto por prendas de alta gama.

Las historias en Instagram del delantero encendieron la conversación digital. Crédito: X / memesshitpst

¿Cuánto costó el outfit que Alexis Vega utilizó tras conseguir el bicampeonato con Toluca?

El propio futbolista difundió el detalle del valor total del conjunto, que asciende a 436 mil pesos. Entre las piezas resaltó una bermuda de la marca Louis Vuitton, valuada en casi 150 mil pesos, prenda que captó la atención y fue especialmente mencionada durante la interacción con el influencer.

El episodio pronto se viralizó, y usuarios de distintas plataformas digitales comentaron el elevado costo del vestuario del atacante, lo que consolidó a Vega como tema de conversación público. La elección de ropa de lujo proyectó su imagen más allá del ámbito deportivo, expandiendo su influencia a temas como el lifestyle y la cultura popular.

Detalles del outfit de Alexis Vega

Tenis Jordan 4 Orange Metallic: 6,000 pesos

Calcetines Zara: 250 pesos

Bermuda Louis Vuitton: 8,000 dólares (aproximadamente 148,000 pesos)

Playera H&M: 250 pesos

Lentes: entre 8,000 y 10,000 pesos

Anillo: 200,000 pesos

Anillo Cartier: 60,000 pesos

Los números de Alex Vega con Toluca en el Apertura 2025

En los últimos encuentros del Torneo Apertura 2025, la ausencia de Alexis Vega se sintió de manera notoria en la ofensiva de los Diablos Rojos del Toluca. Durante los siete partidos en los que el delantero no pudo estar presente, la producción de goles del equipo se redujo considerablemente, una situación que también se repitió en el partido de ida de la final, donde el conjunto no consiguió anotar.

Las celebraciones del título escarlata se vieron opacadas por la conducta del atacante.

De acuerdo con los registros de la temporada, Alexis Vega, quien recientemente cumplió 28 años de edad, participó en 13 goles en igual cantidad de partidos disputados, logrando así una efectividad difícil de igualar en el fútbol mexicano.

A lo largo de la campaña bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed, el capitán rojiblanco aportó 4 goles y 9 asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del torneo. A pesar de que desde el club insisten en que el equipo no depende exclusivamente de su figura, la influencia de Vega en el andamiaje ofensivo queda reflejada en los números: mientras estuvo disponible, Toluca mostró una mayor capacidad para generar situaciones de peligro y convertir goles, algo que disminuyó notablemente en su ausencia.