Entre auroras, posadas y playa: así celebraron la Navidad 2025 las figuras del deporte mexicano

Futbolistas, boxeadores y atletas compartieron momentos íntimos en redes sociales

Las estrellas aprovecharon la pausa
Las estrellas aprovecharon la pausa invernal para descansar y convivir en familia.

Las celebraciones navideñas de 2025 dejaron una postal distinta del deporte mexicano, lejos de la presión competitiva y más cercana a la convivencia personal.

A través de redes sociales, distintas figuras del futbol, el boxeo, el automovilismo y las artes marciales mixtas compartieron momentos íntimos que reflejaron descanso, unión familiar y recarga emocional tras un año exigente.

Con el calendario deportivo en pausa, varios atletas aprovecharon el periodo decembrino para reencontrarse con sus seres queridos fue Santiago Giménez, delantero del AC Milan, quien pasó la nochebuena rodeado de su familia. El emotivo instante fue compartido en Instagram por su hermana, Agus Giménez (@agus.gimenez), donde se le vio sonriente durante la cena. El cierre de año no fue sencillo para el atacante, quien atravesó un periodo complicado marcado por una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, aunque el ambiente familiar reflejó optimismo de cara a 2026.

Por su parte, Edson Álvarez optó por una experiencia distinta y compartió imágenes disfrutando de un paisaje nevado bajo las auroras boreales. El mediocampista describió la escena como algo “irreal”, destacando la magnitud del momento vivido durante sus vacaciones invernales.

Guillermo Ochoa fue otro de los referentes del deporte nacional que mostró su celebración navideña. El guardameta convivió con su esposa Karla Mora y sus hijos, compartiendo un mensaje especial dirigido a sus seguidores.

“De nuestra familia para la suya, les deseamos una Navidad llena de paz, salud y momentos compartidos. Que estos días sirvan para estar juntos, agradecer lo vivido y recargar energía para lo que viene”, escribió Memo Ochoa en sus redes sociales.

En el boxeo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez celebró con una posada junto a integrantes del llamado ‘Canelo Team’. La reunión fue difundida por Guillermo Orozco, socio del pugilista en proyectos como Upper y Canelo Energy, quien publicó una fotografía en un salón de fiestas bajo la frase “Posadita C&A”.

El piloto Sergio ‘Checo’ Pérez también aprovechó el receso previo a su regreso a los circuitos de Fórmula 1 en 2026. A través de historias compartidas por su esposa, Carola Martínez, se mostraron imágenes de la pareja viajando y disfrutando actividades extremas como el esquí en la nieve.

Alexa Grasso, peleadora mexicana de UFC, optó por un ambiente más cálido y compartió postales desde una playa mexicana.

Mientras que Rommel Pacheco, actual titular de la CONADE, difundió un mensaje de esperanza rumbo a Los Ángeles 2028, celebrando junto a su esposa Alma Morello su primera Navidad con su hijo.

