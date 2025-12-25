México Deportes

Canelo Álvarez sorprende a su hija con lujoso convertible en Navidad: esto es lo que cuesta

Emily Cinnamon compartió imagen en redes sociales que encendió la conversación

El obsequio dejó ver el alcance económico del boxeador. (Especial)

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, aunque esta vez no fue por un nocaut, una pelea anunciada ni una declaración polémica.

Durante las celebraciones navideñas de 2025, el campeón mexicano acaparó reflectores por un gesto personal que rápidamente se viralizó y evidenció, una vez más, el nivel de vida que rodea a su familia.

El protagonista indirecto del momento fue un regalo que el boxeador decidió entregar a su hija mayor como parte de las festividades decembrinas. La sorpresa no tardó en trascender más allá del ámbito familiar y se convirtió en tema de conversación en redes sociales y portales de espectáculos y deportes.

Emily Cinnamon Álvarez fue quien compartió el momento a través de sus propias plataformas digitales. En una imagen difundida en redes sociales, se observa un automóvil de lujo completamente nuevo, decorado con un moño rojo, en una postal que capturó de inmediato la atención de miles de usuarios. La fotografía estuvo acompañada de un mensaje breve, pero suficiente para detonar reacciones.

La publicación generó miles de reacciones en redes sociales. (Especial)
“Gracias pá”, escribió la hija del Canelo Álvarez.

Esa sencilla frase bastó para que la publicación comenzara a circular con rapidez, generando comentarios sobre el valor del obsequio, la relación entre padre e hija y el estilo de vida del pugilista tapatío. En cuestión de horas, la imagen fue replicada en distintas plataformas digitales.

El vehículo en cuestión corresponde a un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, uno de los modelos más destacados dentro del catálogo de la firma alemana. Se trata de un automóvil que combina prestaciones deportivas de alto nivel con acabados de lujo, tecnología avanzada y un diseño pensado para el máximo desempeño. Aunque no se precisó la versión exacta, el modelo es considerado uno de los más exclusivos de la marca.

Un automóvil de lujo fue el protagonista de la celebración. (Especial)

De acuerdo con estimaciones del mercado mexicano para el modelo 2025, el precio de este tipo de automóvil inicia alrededor de los 2.6 millones de pesos en sus configuraciones básicas y puede superar los 4.4 millones de pesos en versiones de mayor gama. Cifras que refuerzan la imagen de Canelo Álvarez como uno de los deportistas mejor remunerados del país.

Emily Cinnamon alcanzó la mayoría de edad en este 2025. Es hija de Saúl Álvarez y de Karen Beltrán, y ha comenzado a trazar su propio camino lejos del boxeo. A diferencia de su padre, su interés deportivo se centra en la equitación, disciplina en la que ya ha participado en competencias y en la que busca consolidarse de manera profesional.

