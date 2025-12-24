México Deportes

Pollo Briseño y Dieter Villalpando reavivan vieja pelea de Chivas en redes sociales

Un video del pasado destapó nuevamente la tensa relación entre ambos exjugadores rojiblancos

Un entrenamiento revivido mostró el
Un entrenamiento revivido mostró el origen de una rivalidad que nunca se apagó. (Especial)

En 2021, las Chivas teniendo a Ricardo Peláez como presidente deportivo intentó construir un proyecto ambicioso que prometía cambiar el rumbo del club.

Aquella apuesta, conocida popularmente como las “Chivalácticas”, estuvo marcada por fichajes que generaron expectativas altas, pero que con el paso del tiempo terminaron convertidos en símbolos de polémica más que de éxito. Entre esos nombres destacan Antonio “Pollo” Briseño y Dieter Villalpando.

Ambos futbolistas representaron caras opuestas de un mismo problema. Villalpando quedó marcado por un episodio extracancha que derivó en serios problemas legales y una salida abrupta del Guadalajara, mientras que Briseño dividió opiniones por su estilo aguerrido, celebrado por algunos aficionados y criticado por otros debido a errores defensivos en momentos decisivos.

Sin embargo, detrás de esa narrativa existía una relación tensa entre ambos que llevaba años gestándose.

La rivalidad volvió a la conversación pública luego de que el medio deportivo Medio Tiempo retomara un video de un antiguo entrenamiento del Rebaño Sagrado. En las imágenes se observa un fuerte intercambio verbal entre los dos jugadores, una escena que en su momento pasó desapercibida, pero que hoy cobra nuevo significado.

En aquel enfrentamiento, Villalpando lanzó una crítica directa a la capacidad futbolística de su compañero al gritarle que era “muy malo”, en referencia a su técnica individual. Briseño respondió de inmediato, defendiendo su estilo y señalando que él “ponía más huevos”, insinuando que esa entrega era algo que le faltaba a Dieter. La discusión quedó registrada y, con el tiempo, se convirtió en una de las anécdotas más recordadas de aquella etapa rojiblanca.

Lejos de quedar como un simple recuerdo, el conflicto resurgió en los comentarios de la publicación. Villalpando fue el primero en lanzar una nueva provocación al escribir con ironía: “¿Y qué ha cambiado? ”, dejando claro que, a su juicio, la situación futbolística de Briseño seguía siendo la misma.

La respuesta del defensor no tardó en llegar. Con un tono aparentemente cordial, pero cargado de mensaje, Briseño replicó: “Risas y saludos, hermano ”, acompañando el comentario con emojis de medallas. La alusión fue evidente.

Mientras el “Pollo” presume haber sido Bicampeón con Toluca y mantenerse vigente en el máximo nivel, Villalpando atraviesa un presente incierto tras quedar fuera de Bravos de Juárez. Una rivalidad que comenzó en un entrenamiento terminó encontrando su desenlace en redes sociales, donde los logros y el presente hablaron más fuerte que cualquier discusión pasada

