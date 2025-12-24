Montserrat Saldívar, la joya mexicana del América brilla entre las mejores jugadoras Sub-20 del mundo

Su talento la coloca entre las mejores jóvenes del futbol internacional. (Ilustración: Jovani Pérez)

El futbol femenil mexicano atraviesa uno de los momentos más prometedores de su historia reciente. Aunque los grandes resultados internacionales a nivel mayor todavía no llegan para respaldar de manera contundente ese crecimiento, el desarrollo individual de varias futbolistas comienza a marcar una diferencia evidente. Entre todas ellas, un nombre resalta con fuerza y proyección internacional: Montserrat Saldívar.

Con apenas 19 años, la futbolista nacida en Cancún, Quintana Roo, el 20 de septiembre de 2006, se ha convertido en una de las figuras más ilusionantes del balompié nacional. Su velocidad, técnica y capacidad para desequilibrar la han colocado como una de las jugadoras adolescentes más destacadas no solo en México, sino a nivel mundial.

En acción Montserrat Saldívar (Luz Coello/ Infobae México)

Los primeros pasos de Montse en el futbol profesional no fueron en una posición ofensiva. Inició su carrera como lateral izquierda, una zona desde la cual ya dejaba destellos de su talento. Sin embargo, su potencial resultó imposible de limitar. Fue entonces cuando el director técnico del América Femenil, el español Ángel Villacampa, tomó la decisión de adelantarla por la banda y ubicarla como extrema izquierda. El cambio transformó su impacto en la cancha y los resultados no tardaron en reflejarse.

A nivel colectivo, el América no logró cumplir todos sus objetivos durante 2025. El equipo cayó en la final del Clausura 2025 ante Pachuca y volvió a quedarse a un paso del título en el Apertura 2025, tras dejar escapar una ventaja considerable frente a Tigres. No obstante, esas derrotas no frenaron el crecimiento individual de Saldívar, quien se mantuvo como una de las piezas más constantes y determinantes del plantel azulcrema.

Soccer Football - CONCACAF W Champions Cup - Third Place - America v Portland Thorns FC - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 24, 2025 America's Montserrat Saldivar in action with Portland Thorns FC's Reyna Reyes REUTERS/Daniel Becerril

Su rendimiento también la ha consolidado como una habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana Femenil bajo el mando de Pedro López, donde su presencia ya es vista como clave en el proceso de renovación generacional.

La mexicana se consolida como referente juvenil del balompié femenil.

El reconocimiento internacional llegó de la mano de la Federación Internacional de Futbol, Historia y Estadística (IFFHS), organismo que incluyó a Montserrat Saldívar dentro del Top 10 de las mejores futbolistas del mundo de 20 años o menos, ocupando el sexto lugar de una lista liderada por la española Vicky López. Compartir ranking con jugadoras de clubes como Barcelona, Real Madrid, Chelsea y Bayern Múnich confirma la dimensión del momento que vive la mexicana.

Para el futbol femenil nacional, la aparición de Montse Saldívar no solo representa talento, sino esperanza de que los resultados históricos estén cada vez más cerca.