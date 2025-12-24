México Deportes

Medallistas olímpicos despiden a Ricardo Contreras, ex presidente de la Federación Mexicana de Boxeo: “Figura de liderazgo”

La comunidad boxística mexicana lamentó la pérdida de uno de sus protagonistas más longevos

El exdirigente siempre se mantuvo al tanto de los talentos mexicanos que año con año buscaban poner en alto el boxeo nacional. (TW Óscar Valdez)

La noticia del deceso de Ricardo Contreras, quien lideró durante más de tres décadas la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), causó conmoción en el ámbito deportivo nacional. El dirigente, que condujo los destinos de la federación durante 36 años, se convirtió en una figura central para el desarrollo del boxeo amateur en México.

De acuerdo con la información difundida por la FMB, el fallecimiento de Ricardo Contreras ocurrió el pasado 23 de diciembre, aunque la confirmación oficial se produjo recién este miércoles a través de un comunicado.

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento del Licenciado Ricardo Contreras, expresidente de esta Federación y Presidente Honorario, cuyo compromiso, liderazgo y legado deja una huella invaluable en nuestra institución y en quienes tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado”, publicó el organismo.

Inmediatamente, la comunidad boxística mexicana lamentó la pérdida de uno de sus protagonistas más longevos y determinantes.

La comunidad del pugilismo nacional mostró su solidaridad hacia la familia del directivo. (TW COM)

Logros de México durante la gestión de Ricardo Contreras

Durante su larga gestión, el directivo dejó su huella en el impulso de deportistas y en la promoción de competencias nacionales e internacionales, marcando un antes y un después en la estructura del boxeo federado del país.

La estancia de Ricardo Contreras abarcó nueve ediciones de los Juegos Olímpicos, el pugilismo mexicano consiguió tres medallas. Entre los hitos más recordados, destaca la medalla de bronce obtenida por Cristian Bejarano en Sydney 2000, la cual marcó el inicio de una larga espera hasta que, dieciséis años después, Misael “Chino” Rodríguez subió nuevamente al podio olímpico para México con otro bronce en Río de Janeiro 2016. Más recientemente, en París 2024, Marco Verde alcanzó la presea de plata, consolidando el regreso del boxeo mexicano a los primeros planos internacionales.

Polémicas durante la gestión de Ricardo Contreras

A pesar de estos logros, la administración de Contreras no estuvo exenta de controversias. La Federación Mexicana de Boxeo enfrentó momentos difíciles, como una investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera por supuestas irregularidades en la gestión financiera. Estos episodios generaron cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo institucional dentro de la federación, sumando matices al balance de una de las etapas más extensas y complejas en la historia del boxeo amateur en México.

Ex ollímpicos mexicanos despiden a Ricardo Contreras

“Gracias por enseñarnos la importancia de la disciplina”, expresó Óscar Valdez, quien participó en dos ciclos olímpicos representando a México y compartió su pésame a la familia de Ricardo Contreras, presidente de la FMB entre 1988 y 2024.

El medallista olímpico le dedicó unas palabras al exdirectivo. (IG Misael Rodríguez)

Por su parte, Misael Rodríguez reconoció en una publicación en Instagram el impacto que tuvo el dirigente en su carrera deportiva: “Fue una figura de liderazgo, disciplina y preparación que marcó mi camino deportivo y con quien tuve el honor de lograr una medalla olímpica para México. Mi respeto, gratitud y más sinceras condolencias para su familia y seres queridos. Descanse en paz”

