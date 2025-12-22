México Deportes

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026

La llegada del joven zaguero abre nuevas alternativas para el plantel de Nicolás Larcamón en el próximo torneo

Cruz Azul comienza a realizar
Cruz Azul comienza a realizar su planeación para el siguiente torneo (REUTERS)

Cruz Azul ya comienza a planear su próximo torneo luego de la eliminación que sufrió en las Semifinales del Apertura 2025 ante Tigres y caer ante Flamengo en lo que fue la Copa Intercontinental que se disputó en Qatar, es por eso que acaba de ejercer la copra de un defensor central que podría suplir la baja de Jesús Orozco Chiquete.

Cabe recordar que Orozco Chiquete se lesionó en los minutos finales de la semifinal de vuelta disputada ante Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León. Tras varios días de suspenso, La Máquina emitió el reporte médico donde confirmó que su jugador sufrió una luxación en el tobillo derecho, de tal manera que prácticamente se perderá el Clausura 2026 y peligra su participación en la Copa del Mundo 2026.

Jesús Orozco Chiquete mandó un
Jesús Orozco Chiquete mandó un mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul (REUTERS/Daniel Becerril)

Cruz Azul concreta la adquisición de Jorge Rodarte

Cruz Azul ha concretado la adquisición definitiva del defensor mexicano Jorge Rodarte, quien deja de pertenecer a Mineros de Zacatecas y pasa a formar parte del primer equipo. Esta decisión se inscribe en la estrategia de reestructuración del club de cara al Clausura 2026, con el objetivo de fortalecer la plantilla con jóvenes talentos y asegurar alternativas en la defensa.

La operación, confirmada por el periodista Adrián Esparza Oteo, implica que el cuadro cementero hizo válida la opción de compra que mantenía sobre Rodarte. El zaguero de 21 años, considerado una apuesta de la directiva, se integra como proyecto relevante para el primer equipo, dejando atrás su etapa en Mineros.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 Cruz Azul's Jorge Rodarte Barragan during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo ha sido el paso de Jorge Rodarte en Cruz Azul?

Desde su llegada al conjunto celeste, Rodarte ha disputado cuatro partidos con la primera plantilla, en tres de los cuales fue titular. Su debut como titular se produjo ante Querétaro en la jornada 10 del Apertura 2025, seguido por su participación frente a Xolos en la fecha 11, donde recibió una tarjeta roja, y posteriormente ante América en la jornada 13.

Tras estas apariciones, el defensor sumó minutos en el equipo Sub-21 de Cruz Azul, con seis encuentros adicionales, lo que le permitió mantener ritmo competitivo y estar disponible para cuando el entrenador Nicolás Larcamón lo requiera.

Jorge Rodarte juega con los
Jorge Rodarte juega con los Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión. Foto: minerosfc.com

Más movimientos en Cruz Azul de cara al siguiente torneo

El movimiento de Rodarte se produce en un contexto de cambios en la plantilla. La directiva decidió no ejercer la opción de compra por Bryan Casas, goleador de la Sub-21, quien regresará a Necaxa tras su cesión. Paralelamente, el club ha buscado incorporar a un nuevo zaguero central, entre ellos el argentino Kevin Lomónaco.

Sin embargo, Lomónaco estaría próximo a firmar con Grupo Pachuca, con la intención de sumarse posteriormente al Real Oviedo de la primera división española, lo que complica su llegada a Cruz Azul.

