El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

El poderío del peleador azteca lo llevaron a ganar este importante torneo que impulsará su carrera dentro del profesionalismo. (IG @boxinggrandprix)

Brandon Mejía Mosqueda se coronó campeón de peso pluma en el WBC Boxing Grand Prix tras vencer al italiano de raíces albanesas Muhamet Qamili en la final disputada en Arabia Saudita.

Este triunfo representa un nuevo logro individual para el pugilista mexicano y refuerza la posición de México como una de las potencias históricas del boxeo internacional. Al mismo tiempo, le brinda al joven azteca una mayor proyección para futuras peleas y el impulso que necesita para iniciar su carrera en el ámbito profesional.

Así llegó el mexicano a la final

Mejía se destacó durante todo el torneo gracias a sus contundentes victorias y al poderío de sus puños arriba del cuadrilátero. A lo largo de su camino se vio frente a contrincantes de Jordania, Reino Unido, de Uzbekiztán y Sudáfrica, además del italiano en la final. Aquí te dejamos los resultados del mexicano:

Primera pelea: vs Bishara Sabbar triunfo por knocaut

Segunda pelea: vs Gully Powar triunfo por decisión unánime

Cuartos de final: vs Ayubkhon Bakhtiyorov triunfo por decisión unánime

Semifinale: vs Bekizizwe Maitse triunfo por knocaut

¿Cómo fue el triunfo del boxeador?

En el combate decisivo, Mejía se impuso por decisión de los jueces en un enfrentamiento que mantuvo la tensión hasta el último asalto. Las tarjetas reflejaron la paridad y la intensidad del duelo, con puntuaciones de 76-75, 78-73 y 77-74 a favor del mexicano.

Ambos contendientes llegaban invictos y el pleito, pactado a ocho rounds, se caracterizó por la estrategia y la disciplina de Mejía, quien conectó los golpes más efectivos y combinaciones precisas, elementos que inclinaron la balanza a su favor y le dieron la victoria frente a uno de los favoritos del certamen.

El recorrido profesional de Mejía Mosqueda destaca por su solidez: suma 13 victorias, sin derrotas ni empates. Su desempeño en el ring ha sido consistente, mostrando un crecimiento sostenido y una capacidad para enfrentar retos de alto nivel, como lo demostró en el Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo.

Un futuro prometedor para el mexicano

El éxito de Mejía adquiere una dimensión especial para el boxeo mexicano, que mantiene una tradición de campeones y una reputación consolidada en la élite mundial. La victoria en Arabia Saudita reafirma la vigencia y la proyección internacional del boxeo nacional, así como la capacidad de México para seguir formando talentos que compiten y triunfan en escenarios globales.

Tras conquistar el título, Mejía se perfila como una de las figuras emergentes del Consejo Mundial de Boxeo, con posibilidades de aspirar a nuevos retos en el futuro. Por ahora, el púgil mexicano ha manifestado su intención de tomar un respiro y disfrutar de este logro, luego de una temporada exigente marcada por múltiples combates y extensos desplazamientos.