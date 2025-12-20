México Deportes

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Dream Match dejó campeones sólidos y nuevas promesas del Consejo Mundial de la Lucha Libre en una noche espectacular en la Arena México

El suizo dominó a Último
El suizo dominó a Último Guerrero en la estelar mientras los Xelhua y Atlantis Jr. ganaron el torneo Gran Alternativa. (Foto: Diego Cedrix / CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) cerró su calendario de 2025 con una función especial de alto calibre al presentar el evento ‘Dream Match’, una velada que reforzó la alianza con All Elite Wrestling (AEW) y dejó como saldo defensas exitosas de campeonatos mundiales, además de la consagración de nuevos talentos rumbo al futuro de la empresa.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la permanencia de los títulos máximos en manos de Claudio Castagnoli y Máscara Dorada, quienes lograron imponer su jerarquía ante retadores de alto nivel, confirmando el peso internacional del evento celebrado por la empresa mexicana.

La función también fue clave para el desarrollo de nuevas figuras, ya que Atlantis Jr. y Xelhua se proclamaron ganadores del Torneo de la Gran Alternativa 2025, una de las competencias más importantes del CMLL para impulsar a luchadores jóvenes. El triunfo representa un paso decisivo en sus carreras y los coloca en el radar estelar de la organización.

La actividad inició con el Torneo Cibernético previo al evento ‘Sin Salida’, programado para el 3 de enero de 2026. En un combate eliminatorio con 16 participantes, Virus se llevó la victoria final tras someter a El Coyote, demostrando su experiencia y capacidad estratégica.

A lo largo del torneo, Virus dejó fuera a rivales como Calavera Jr. II, Robin y Astral, mientras que otros gladiadores como Rey Cometa, Blue Shark y El Coyote también protagonizaron eliminaciones clave.

En el segundo combate de la noche, Soberano Jr. defendió con éxito el prestigio del CMLL al imponerse al representante de AEW, Kevin Knight.

Tras un duelo intenso, el llamado ‘Lujo de la Lucha Libre’ definió la contienda con un martinete, apagando las aspiraciones de “The Jet”.

La tercera lucha correspondió a la final del Torneo de la Gran Alternativa, donde Atlantis Jr. y Xelhua superaron a Ángel de Oro y Yutani, gracias a la combinación de la Cruz de los Remedios y la Atlántida, sellando así su consagración.

En la lucha preestelar, Máscara Dorada defendió exitosamente el Campeonato Mundial de Peso Welter del CMLL frente a Speedball Mike Bailey.

Un descuido del retador en el esquinero permitió al campeón conectar un 450 Splash y retener el título.

La noche cerró con la lucha estelar por el Campeonato Mundial Completo del CMLL, donde Claudio Castagnoli volvió a demostrar su dominio al derrotar a Último Guerrero mediante la Neutralizadora, manteniendo el oro y consolidando su reinado en territorio mexicano.

