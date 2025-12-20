Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

La etapa de Isaac "El Cone" Brizuela con Chivas ha llegado a su fin. Así se despidió el delantero de la afición. Crédito: Fernando Carranza García (Cuartoscuro)

Este 20 de diciembre de 2025 se cerró una de las etapas más emblemáticas en la historia reciente de Chivas. Isaac “Cone” Brizuela, tras más de una década defendiendo la camiseta rojiblanca, puso fin a su ciclo en el club.

La noticia, confirmada por la institución, generó un impacto profundo en la afición, que lo reconoce como uno de los últimos símbolos de la era dorada del Rebaño.

Brizuela no sólo se marcha como un futbolista con números destacados, sino como un referente de profesionalismo, disciplina y entrega. Su salida marca el fin de una era y abre paso a una renovación generacional en el equipo, pero deja un legado imborrable que será recordado por los más de 40 millones de seguidores del Guadalajara.

Así recordaron las Chivas los 11 años de trayectoria del "Cone". (instagram/ @chivas)

El mensaje de despedida del “Cone”

En sus redes sociales, Brizuela compartió un mensaje que conmovió a la afición. Con palabras llenas de gratitud, agradeció el apoyo recibido en cada etapa: “A la afición, gracias por acompañarme en cada etapa, por alentar en los buenos momentos y por no soltar en los difíciles. Su apoyo es una bendición que jamás olvidaré”.

El jugador aseguró que se va con paz y con la certeza de que su camino tuvo un propósito mayor, dejando claro que seguirá apoyando al club donde sea que se encuentre.

Este fue el emotivo mensaje con el que el "Cone" Brizuela se despidió del la afición del Rebaño. (Instagram/ @brizuela27_cone)

La frase final y que más resonó entre los seguidores fue: “Porque en Guadalajara sí existe la magia: convirtieron a un conejito en CHIVA POR SIEMPRE”. Con ella, Brizuela selló su identidad como parte eterna del Rebaño.

El legado de títulos y constancia de Isaac Brizuela

Desde su llegada en el Clausura 2015, procedente del Toluca, Brizuela se consolidó como pieza clave en distintas etapas del club. Disputó 339 partidos oficiales, anotó 25 goles y repartió 34 asistencias, números que reflejan su constancia y aporte en ofensiva.

Su palmarés incluye momentos históricos del conjunto:

Copa MX (Apertura 2015)

Supercopa MX (2015-16)

Doblete de Liga y Copa (Clausura 2017)

Liga de Campeones de Concacaf (2018)

La salida de Isaac Brizuela, último campeón de 2017 en activo, simboliza el cierre de una generación histórica y el inicio de una profunda renovación en el Club Deportivo Guadalajara, conmoviendo a millones de aficionados. REUTERS/Edgard Garrido

Más allá de los títulos, el "Cone" fue un ejemplo de liderazgo silencioso, siempre dispuesto a dar lo mejor dentro y fuera de la cancha.

Lo que significa la salida de Brizuela para Chivas

La salida del "Cone" representa el fin de una generación. Era el último futbolista en activo del plantel campeón de 2017, lo que convierte su despedida en un momento simbólico para la institución. Para la afición es un golpe emocional que recuerda la importancia de los referentes en la identidad del club.

Para la directiva, su partida es parte de un proceso de renovación generacional, que incluye adiciones como la de Ricardo Marín, así como la renovación de personajes que se han colocado como la cara del club como Armando “La Hormiga” González y Rubén “El Oso” González.

El mediocampista se despide tras once años de entrega, títulos y liderazgo en el Club Deportivo Guadalajara, dejando una huella imborrable y un ejemplo de profesionalismo para las nuevas generaciones del equipo rojiblanco. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Más allá de lo deportivo, Brizuela deja una huella como ejemplo para los canteranos, transmitiendo valores de respeto, disciplina y compromiso. Su legado no se mide solo en títulos, sino en la forma en que honró el escudo durante 11 años.