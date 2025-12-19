México Deportes

Eddy Reynoso opina sobre la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Seguir trabajando”

El tapatío volverá a los cuadriláteros en septiembre de 2026

Óscar de la Hoya sugirió
Óscar de la Hoya sugirió a Canelo separarse de Eddy Reynoso y buscar un nuevo entrenador

Cuando se contempla el eventual retiro de Saúl “Canelo” Álvarez de los cuadriláteros, Eddy Reynoso afirma que el futuro del boxeo mexicano no le genera inquietud alguna.

Según el entrenador, quien dirige la carrera del campeón, la historia deportiva de México ha sabido renovarse con nuevas figuras en cada etapa, y tras la salida de un ídolo, otro pugilista termina ascendiendo por mérito propio.

Eddy Reynoso y su opinión sobre quién será la próxima cara del boxeo cuando Canelo se retire

En entrevista con el medio Izquierdazo, Reynoso subrayó que el carisma y la destreza de Canelo Álvarez le permitieron ocupar el sitio que otro perteneció a figuras legendarias del país, y sostiene que el ciclo no se detendrá cuando el actual campeón decida colgar los guantes. La proyección de regreso de Álvarez al ring está marcada para septiembre de 2026, un dato que pone en perspectiva la cercanía de su retiro definitivo.

“Seguir trabajando. El boxeo mexicano es una cantera inagotable de talento. Siempre México da de qué hablar, en cualquier estado que vayas, en Estados Unidos, siempre hay boxeadores mexicanos que sacan la casta. Así como Saúl llegó, algún día que se vaya van a llegar más boxeadores”, comentó.

Canelo Álvarez reveló los planes
Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford

¿Cuándo y contra quién peleará Canelo Álvarez?

Hace unos días, Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, expresó a Box Azteca que su principal objetivo es lograr la revancha ante Terence Crawford en septiembre de 2026. Señaló que buscan redimirse y recuperar los campeonatos mundiales de las 168 libras.

Dentro de las alternativas para el próximo rival del jalisciense, aparecen nombres como Dmitry Bivol, David Benavidez y Hamzah Sheeraz.

El combate ante Bivol resulta atractivo porque el tapatío perdió ante el ruso en mayo de 2022 por decisión unánime en una pelea en las 175 libras. El enfrentamiento con Benavidez ilusiona a la afición y se perfila como una posible bisagra en la carrera de Canelo. Finalmente, el británico Sheeraz también surge como opción; meses atrás manifestó interés en medirse con el mexicano y ostenta el campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en esa división.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez antes de que se retire?

Aunque Canelo Álvarez aún tiene pendientes dos peleas según el contrato firmado con el jeque Turki Al-Alshikh, su futuro en el boxeo profesional parece claro a partir de sus propias declaraciones. El boxeador originario de Guadalajara ha insistido en múltiples ocasiones que su objetivo es retirarse a los 37 años, una edad que coincidiría con el final de su lucrativo vínculo con el promotor árabe, quien ha sido determinante en la organización de combates de gran relevancia en la actualidad.

Esta determinación establece el calendario con el que el multicampeón pretende concluir su trayectoria sobre el ring, mientras se mantiene la incertidumbre respecto a los rivales que enfrentará antes de poner fin a su carrera.

