Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Vicente Sánchez podría volver a dirigir en la Liga MX (REUTERS)

Vicente Sánchez hizo una reciente reflexión sobre la semifinal de Liga MX entre Cruz Azul y América lo que ha reavivado el recuerdo de una de las etapas más intensas en la historia reciente del club cementero.

El exdirector técnico de la Máquina Celeste compartió el peso emocional que aún le genera la eliminación ante el acérrimo rival, así como el significado de los logros alcanzados durante su breve gestión al frente del equipo.

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América

Durante una entrevista que mantuvo Sánchez con Fox Sports, señaló que la eliminación en el Estadio Ciudad de los Deportes por parte del América sigue siendo una herida abierta.

“Me faltaron 20 minutos del torneo para poder estar en la final. E incluso por el global, porque ni siquiera perdimos. No me pongan mucho las imágenes que todavía duelen”, comentó el uruguayo.

Durante la misma charla, el charrúa también subrayó la conexión que el equipo logró establecer con la afición durante ese periodo.

“El equipo fue contagiando, porque el contagio de la afición sale primero del equipo. Vinieron cinco clásicos seguidos en dos semanas, y terminar con ese partido contra Vancouver, que venía de ser superlíder en la MLS, fue muy especial”, recordó el exentrenador.

El entrenador Vicente Sánchez de Cruz Azul reacciona durante la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF en Ciudad de México, el jueves 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Cabe señalar que a pesar de la dolorosa eliminación en semifinales, la etapa de Sánchez al frente de Cruz Azul dejó huella por los logros obtenidos. El equipo de la Noria consiguió eliminar al América en un mano a mano, algo que no ocurría desde hacía 20 años en torneos internacionales o Liguilla.

El paso de Vicente Sánchez en Cruz Azul

La llegada de Vicente Sánchez a Cruz Azul estuvo marcada por la incertidumbre y el escrutinio, consecuencias directas de la controversial salida del argentino Martín Anselmi hacia el fútbol europeo. En ese ambiente tenso, el uruguayo asumió el liderazgo durante la jornada 3 del Clausura 2025, recibiendo inicialmente el rechazo de buena parte de la afición; sin embargo, conforme avanzó el torneo, fue obteniendo el apoyo de los hinchas.

Durante la gestión de Vicente, el conjunto capitalino no desplegó el estilo vistoso que identificaba la era de Anselmi, pero sí sumó importantes éxitos deportivos. En solo 6 meses, alcanzó las semifinales del campeonato local y conquistó la Concacaf Champions Cup, un título que se les había negado desde 2014.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul coach Vicente Sanchez and his players celebrate with the trophy after winning the CONCACAF Champions Cup REUTERS/Raquel Cunha

¿Por qué se fue Vicente Sánchez de Cruz Azul?

La salida de Vicente Sánchez del club fue una decisión tomada por el presidente Víctor Velázquez, quien determinó realizar un cambio en la dirección técnica y eligió a Nicolás Larcamón para ocupar el banquillo. Según relató el propio entrenador uruguayo, su relación con el directivo de la Cooperativa se mantiene en términos cordiales y de respeto mutuo.

El director técnico de la Máquina Celeste asegura que su equipo no mostró un buen partido en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2025, pero en su casa, Ciudad Universitaria saldrán con el objetivo de conseguir el boleto a semifinales. Crédito: Jesús Flores Beltrán / Infobae México

Actualmente, el ex campeón con Toluca ha manifestado que cuenta con propuestas de equipos tanto de la Liga MX como de Colombia. A pesar de estas alternativas, el técnico reconoció que prioriza encontrar un proyecto capaz de proporcionarle estabilidad y satisfacción en el ámbito profesional, considerando incluso la posibilidad de volver al conjunto celeste si se llega a dar el escenario adecuado.