México Deportes

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

El exdirector técnico uruguayo revive la presión, la conexión con la hinchada y el significado de los logros obtenidos durante su ciclo en el club

Guardar
Vicente Sánchez podría volver a
Vicente Sánchez podría volver a dirigir en la Liga MX (REUTERS)

Vicente Sánchez hizo una reciente reflexión sobre la semifinal de Liga MX entre Cruz Azul y América lo que ha reavivado el recuerdo de una de las etapas más intensas en la historia reciente del club cementero.

El exdirector técnico de la Máquina Celeste compartió el peso emocional que aún le genera la eliminación ante el acérrimo rival, así como el significado de los logros alcanzados durante su breve gestión al frente del equipo.

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América

Durante una entrevista que mantuvo Sánchez con Fox Sports, señaló que la eliminación en el Estadio Ciudad de los Deportes por parte del América sigue siendo una herida abierta.

“Me faltaron 20 minutos del torneo para poder estar en la final. E incluso por el global, porque ni siquiera perdimos. No me pongan mucho las imágenes que todavía duelen”, comentó el uruguayo.

Durante la misma charla, el charrúa también subrayó la conexión que el equipo logró establecer con la afición durante ese periodo.

“El equipo fue contagiando, porque el contagio de la afición sale primero del equipo. Vinieron cinco clásicos seguidos en dos semanas, y terminar con ese partido contra Vancouver, que venía de ser superlíder en la MLS, fue muy especial”, recordó el exentrenador.

El entrenador Vicente Sánchez de
El entrenador Vicente Sánchez de Cruz Azul reacciona durante la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF en Ciudad de México, el jueves 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Cabe señalar que a pesar de la dolorosa eliminación en semifinales, la etapa de Sánchez al frente de Cruz Azul dejó huella por los logros obtenidos. El equipo de la Noria consiguió eliminar al América en un mano a mano, algo que no ocurría desde hacía 20 años en torneos internacionales o Liguilla.

El paso de Vicente Sánchez en Cruz Azul

La llegada de Vicente Sánchez a Cruz Azul estuvo marcada por la incertidumbre y el escrutinio, consecuencias directas de la controversial salida del argentino Martín Anselmi hacia el fútbol europeo. En ese ambiente tenso, el uruguayo asumió el liderazgo durante la jornada 3 del Clausura 2025, recibiendo inicialmente el rechazo de buena parte de la afición; sin embargo, conforme avanzó el torneo, fue obteniendo el apoyo de los hinchas.

Durante la gestión de Vicente, el conjunto capitalino no desplegó el estilo vistoso que identificaba la era de Anselmi, pero sí sumó importantes éxitos deportivos. En solo 6 meses, alcanzó las semifinales del campeonato local y conquistó la Concacaf Champions Cup, un título que se les había negado desde 2014.

Soccer Football - CONCACAF Champions
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul coach Vicente Sanchez and his players celebrate with the trophy after winning the CONCACAF Champions Cup REUTERS/Raquel Cunha

¿Por qué se fue Vicente Sánchez de Cruz Azul?

La salida de Vicente Sánchez del club fue una decisión tomada por el presidente Víctor Velázquez, quien determinó realizar un cambio en la dirección técnica y eligió a Nicolás Larcamón para ocupar el banquillo. Según relató el propio entrenador uruguayo, su relación con el directivo de la Cooperativa se mantiene en términos cordiales y de respeto mutuo.

El director técnico de la Máquina Celeste asegura que su equipo no mostró un buen partido en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2025, pero en su casa, Ciudad Universitaria saldrán con el objetivo de conseguir el boleto a semifinales. Crédito: Jesús Flores Beltrán / Infobae México

Actualmente, el ex campeón con Toluca ha manifestado que cuenta con propuestas de equipos tanto de la Liga MX como de Colombia. A pesar de estas alternativas, el técnico reconoció que prioriza encontrar un proyecto capaz de proporcionarle estabilidad y satisfacción en el ámbito profesional, considerando incluso la posibilidad de volver al conjunto celeste si se llega a dar el escenario adecuado.

Temas Relacionados

Vicente SánchezCruz AzulAméricaClub AméricaSemifinalesLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Aunque su equipo no logró concretar las oportunidades, el atacante mexicano fue titular y mostró entrega en cada jugada

El Fulham de Raúl Jiménez

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

El emblemático luchador aseguró estar listo para retomar sus actividades en el cuadrilátero tras superar las secuelas que le dejó un incidente vial

Blue Demon Jr. confirma que

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

El torneo en Norteamérica marca un antes y un después en la historia del fútbol con la mayor bolsa de incentivos jamás vista

Cuántos millones ganará la Selección

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres

La directiva universitaria evalúa alternativas para reforzar su plantel en el Clausura 2026

Sebastián Córdova podría llegar a

Pumas presenta oficialmente a César Garza, su primer fichaje para el Clausura 2026

El seleccionado Sub-20 se convierte en el primer refuerzo auriazul, en un mercado donde buscarán retomar el protagonismo en la Liga MX

Pumas presenta oficialmente a César
MÁS NOTICIAS

NARCO

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

Quién es María Vanesa “N”, la excolaboradora de Genaro García Luna detenida por la FGR

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro habla de las

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres

Pumas presenta oficialmente a César Garza, su primer fichaje para el Clausura 2026